Харрі Кейн, Ламін Ямаль, Кліан Мбаппе, Ерлінг Холанд і Мохамед Салах

Мадридський «Реал», кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, посів перше місце у рейтингу найдорожчих футбольних клубів світу за версією Sportico.

Портал формував свій топ за трьома показниками: трансляції, реклама і комерційна діяльність, а також продаж квитків на матчі та абонементів. Варто зазначити, що підрахунок доходів не враховував трансферних виплат і податків на додану вартість, спираючись на публічно доступні фінансові звіти.

Як наслідок, у 50 найкращих виявилось найбільше клубів із МЛС (США) – 18, однак жоден з них не потрапив у десятку найкращих. Очолив рейтинг «Реал» з дохідністю 7,7 млрд доларів. Друга сходинка за ще одним іспанським грандом – «Барселоною» (6,65 млрд). Замикає трійку «Манчестер Юнайтед» (6,47 млрд).

Цікаво, що серед перших десяти позицій одразу шість представників чемпіонату Англії, а восьме місце посідає клуб ще одного українця – Іллі Забарного (ПСЖ).

10 найдорожчих футбольних клубів світу:

1. «Реал» (Ла Ліга) – 7,7 млрд доларів (Андрій Лунін)

2. «Барселона» (Ла Ліга) – 6,65 млрд

3. «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 6,47 млрд

4. «Баварія» (Бундесліга) – 5,78 млрд

5. «Ліверпуль» (АПЛ) – 5,74 млрд

6. «Манчестер Сіті» (АПЛ) – 5,7 млрд

7. «Арсенал» (АПЛ) – 5,43 млрд

8. ПСЖ (Ліга 1) – 5 млрд (Ілля Забарний)

9. «Челсі» (АПЛ) – 4 млрд

10. «Тоттенгем» (АПЛ) – 3,5 млрд

