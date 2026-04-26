Мадридський «Реал» очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року
У десятку найзаможніших увійшли одразу дві команди, за які виступають українці
Мадридський «Реал», кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, посів перше місце у рейтингу найдорожчих футбольних клубів світу за версією Sportico.
Портал формував свій топ за трьома показниками: трансляції, реклама і комерційна діяльність, а також продаж квитків на матчі та абонементів. Варто зазначити, що підрахунок доходів не враховував трансферних виплат і податків на додану вартість, спираючись на публічно доступні фінансові звіти.
Як наслідок, у 50 найкращих виявилось найбільше клубів із МЛС (США) – 18, однак жоден з них не потрапив у десятку найкращих. Очолив рейтинг «Реал» з дохідністю 7,7 млрд доларів. Друга сходинка за ще одним іспанським грандом – «Барселоною» (6,65 млрд). Замикає трійку «Манчестер Юнайтед» (6,47 млрд).
Цікаво, що серед перших десяти позицій одразу шість представників чемпіонату Англії, а восьме місце посідає клуб ще одного українця – Іллі Забарного (ПСЖ).
10 найдорожчих футбольних клубів світу:
- 1. «Реал» (Ла Ліга) – 7,7 млрд доларів (Андрій Лунін)
- 2. «Барселона» (Ла Ліга) – 6,65 млрд
- 3. «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 6,47 млрд
- 4. «Баварія» (Бундесліга) – 5,78 млрд
- 5. «Ліверпуль» (АПЛ) – 5,74 млрд
- 6. «Манчестер Сіті» (АПЛ) – 5,7 млрд
- 7. «Арсенал» (АПЛ) – 5,43 млрд
- 8. ПСЖ (Ліга 1) – 5 млрд (Ілля Забарний)
- 9. «Челсі» (АПЛ) – 4 млрд
- 10. «Тоттенгем» (АПЛ) – 3,5 млрд
Найдорожчі клуби, за які виступають українці:
- 17. «Лос-Анджелес» (МЛС) – 1,4 млрд (Артем Смоляков)
- 23. «Евертон» (АПЛ) – 1 млрд (Віталій Миколенко)
- 25. «Остін» (МЛС) – 910 млн (Олександр Сваток)
- 27. «Рома» (Серія А) – 840 млн (Артем Довбик)
- 29. «Коламбус Крю» (МЛС) – 800 млн (Євген Чеберко)
- 42. «Аякс» (Ередивізі) – 710 млн (Олександр Зінченко)
- 44. «Бенфіка» (Прімейра-ліга) – 695 млн (Анатолій Трубін і Георгій Судаков)
- 47. «Брентфорд» (АПЛ) – 680 млн (Єгор Ярмолюк)