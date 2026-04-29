СБС уразили два гелікоптера у Воронезькій області

Сили безпілотних систем атакували у Воронезькій області Росії два гелікоптери, що були розташовані на польовому злітно-посадковому майданчику. Про це у середу, 29 квітня, повідомив командувач СБС Роберт Бровді із позивним «Мадяр».

Бійці СБС виявили польовий злітно-посадковий майданчик росіян, що розташований за 150 км від лінії фронту. На ньому розміщувалися чотири гелікоптери Мі-28 та Мі-17, які здійснювали оперативну заправку паливом, а також проходили технічний огляд між польотами.

Пілоти дронів зведених екіпажів 429 окремої бригади «Ахіллес» та 43-ї окремої артилерійської бригади уразили два гелікоптери Мі-28 та Мі-17, що перебували на майданчику. Зазначається, що операцію розробили разом зі спецпідрозділом СБУ «Альфа».

«Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного зі спеціалістів обслуговування гвинтокрилів, що потрапив в око дрона», – повідомив Роберт Бровді.

Зауважимо, що Мі-28 – це ударний гелікоптер, призначений для ураження бронетехніки, живої сили та укріплень. Він здатний нести ракети класу «повітря–земля», некеровані ракети, а також автоматичні гармати.

Мі-17 – модернізована версія гелікоптера Мі-8. Це транспортний гелікоптер, призначений для перевезення військових і вантажів, а також використовується для евакуації поранених. Проте деякі Мі-17 також можуть бути оснащені зброєю для прикриття десанту. Зокрема, окремі конфігурації Мі-17 здатні використовувати стрілецьке озброєння (кулемети, що встановлюються на дверях або в носовій частині), некеровані ракети та авіаційні гармати.

Нагадаємо, 20 березня Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на території авіаремонтного заводу у Новгородській області.