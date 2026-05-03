У суботу, 2 травня, двоє підлітків перекинулися на скутері. Одного з них шпиталізували в реанімацію. Про це повідомили у депатаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

ДТП трапилася близько 16:30 на вул. Колодія у с. Станимир Перемишлянської громади.

«Неповнолітній 2014 року народження, керуючи електроскутером, не впорався з керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП пасажир скутера, мешканець с. Давидів 2013 року народження, госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні “Охматдит” зі струсом головного мозку», – розповіли у депатаменті.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що в Україні на скутерах можна їздити з 16 років. Для цього необхідно отримати водійське посвідчення категорії «А1».