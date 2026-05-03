Бойові медики не будуть зобовʼязані виконувати цивільні положення щодо наркотичних знеболювальних

Кабінет міністрів погодив спрощене використання наркотичних лікарських засобів у бойових умовах. Рішення дозволить полегшити порядок забезпечення та застосування препаратів такого типу, повідомили у пресслужбі Міноборони 2 травня.

За даними міністерства, уряд вніс зміни до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Вони дозволяють бойовим медикам використовувати наркотичні знеболювальні без зайвої бюрократії.

«Фактично уряд прибрав норми мирного часу, які на полі бою виконати було нереально», – пояснили у пресслужбі Міноборони.

Згідно з новими положеннями, у бойових умовах скасовуються цивільні форми медичної звітності. Для заповнення медики можуть використовувати спрощені військові документи — зокрема «Картку пораненого».

Окрім того, Міноборони буде саме визначати правила забезпечення, зберігання та списання таких ліків у підрозділах, які воюють на передовій чи на окупованих територіях.