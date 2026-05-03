Уряд спростив використання наркотичних знеболювальних на фронті
Норми мирного часу щодо наркотичних лікарських засобів більше не застосовуються до підрозділів на лінії фронту чи ТОТ
Кабінет міністрів погодив спрощене використання наркотичних лікарських засобів у бойових умовах. Рішення дозволить полегшити порядок забезпечення та застосування препаратів такого типу, повідомили у пресслужбі Міноборони 2 травня.
За даними міністерства, уряд вніс зміни до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Вони дозволяють бойовим медикам використовувати наркотичні знеболювальні без зайвої бюрократії.
«Фактично уряд прибрав норми мирного часу, які на полі бою виконати було нереально», – пояснили у пресслужбі Міноборони.
Згідно з новими положеннями, у бойових умовах скасовуються цивільні форми медичної звітності. Для заповнення медики можуть використовувати спрощені військові документи — зокрема «Картку пораненого».
Окрім того, Міноборони буде саме визначати правила забезпечення, зберігання та списання таких ліків у підрозділах, які воюють на передовій чи на окупованих територіях.