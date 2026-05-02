Минулого року Фіцо також приїхав до Москви на парад та спілкувався з Путіним

Чехія видала дозвіл на проліт над її територією літака словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо, який оголосив про намір прибути до Москви 9 травня. Про це повідомило 1 травня видання Novinky із посиланням на чеське МЗС.

Напередодні російська газета «Московскій комсомолєц» написала, що Чехія долучилася до низки європейських країн, які закрили небо для літака словацького премʼєр-міністра, який хоче потрапити до Москви на російський парад до 9 травня. Втім, у пресслужбі МЗС Чехії спростували цю інформацію та заявили, що без затримки видали Фіцо дозвіл на проліт до Москви.

«Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки. Заяви про "заборону" є неправдивими», – сказав речник чеського МЗС Адам Чорго.

Він додав, що Чехія не приєдналася до країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Нагадаємо, раніше таке рішення ухвалили Польща, Латвія, Литва та Естонія. Через це словацький премʼєр шукав альтернативні маршрути.

Нагадаємо, 9 травня 2025 року прем’єр-міністр Словаччини був єдиним лідером Європейського Союзу, який відвідав військовий парад у Москві. Також торішній парад відвідали голова КНР Сі Цзіньпін і президенти Бразилії, Білорусі, Буркіна-Фасо, Венесуели, Єгипту, Казахстану, Куби та невизнаної Палестини.

Своєю чергою Україна оголосила демарш країнам, чиї лідери відвідали парад у Москві.