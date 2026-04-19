Роберт Фіцо планує 9 травня відвідати парад у Москві

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія заборонили його літаку проліт через свій повітряний простір на шляху до Москви. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, передає «Європейська правда».

Словацький прем’єр має намір 9 травня відвідати щорічний військовий парад у столиці Росії, присвячений Дню перемоги у Другій світовій війні. Проте Фіцо заявив, що вже дві європейські країни попередили його про те, що не дозволять використати свій повітряний простір для польоту до Москви.

«Литва і Латвія вже оголосили, що не дозволять нам пролітати над їхньою територією під час польоту до Москви. Чому? Держави-члени Європейського Союзу не дозволяють прем’єр-міністру іншої держави-члена Європейського Союзу пролітати над їхньою територією», – заявив Фіцо.

Він додав, що в будь-якому разі знайде можливість потрапити на парад до Москви, як і минулого року.

«Я впевнений, що знайду інший маршрут, так само як минулого року, коли Естонія зірвала наші плани», – запевнив прем’єр Словаччини.

Нагадаємо, 9 травня 2025 року прем’єр-міністр Словаччини був єдиним лідером Європейського Союзу, який відвідав військовий парад у Москві. Також торішній парад відвідали голова КНР Сі Цзіньпін і президенти Бразилії, Білорусі, Буркіна-Фасо, Венесуели, Єгипту, Казахстану, Куби та невизнаної Палестини.

Своєю чергою Україна оголосила демарш країнам, чиї лідери відвідали парад у Москві.