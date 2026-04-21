Уряд спрямував 5 млрд грн на шкільні укриття

У 2026 році в Україні збудують 113 укриттів у закладах загальної середньої освіти у 22 областях. На це уряд уже спрямував майже 5 млрд грн субвенції, повідомляє Міносвіти.

Як вказано у повідомленні МОН, фінансування розподілили поетапно. Спершу спрямували 2,04 млрд грн для 30 проєктів – передусім у громадах із дуже високим рівнем безпекового ризику та у військових ліцеях. Ще 230 млн грн виділили на завершення 22 проєктів, готовність яких перевищувала 60%.

Останнім рішенням уряд затвердив фінансування ще 61 проєкту на суму понад 2,73 млрд грн. З них 29 об’єктів реалізують у громадах із високим рівнем безпекового ризику, 28 – із помірним і задовільним, один – у громаді з дуже високим рівнем ризику. Також фінансування передбачає завершення трьох проєктів, розпочатих торік. Таким чином цьогорічна субвенція охоплює 113 укриттів у школах у 22 областях України.

Клікніть для збільшення

Найбільше укриттів облаштують на Сумщині (13), Одещині (12), Рівненщині (10), Харківщині (8), Київщині (7). Водночас на Закарпатті не передбачено жодного укриття.

Скільки шкільних укриттів облаштують на заході України:

Львівська область – 3;

Волинська область – 2;

Рівненська область – 10;

Івано-Франківська область – 1;

Закарпатська область – 0;

Тернопільська область – 1;

Хмельницька область – 3;

Чернівецька область – 2.

Як обирали проєкти

Добір проєктів відбувався через подання заявок у цифрових системах DREAM та АІКОМ. Серед основних умов: наявність проєктно-кошторисної документації, можливість завершення робіт у 2026 році, а також відсутність укриття або потреба в його капітальному ремонті чи реконструкції.

Серед пріоритетів: громади з високим рівнем безпекового ризику, а також проєкти попередніх років із готовністю не менше ніж 60%, які мають бути завершені цього року. Після оцінювання обласні адміністрації могли додатково пріоритезувати проєкти, а фінальний перелік формувала комісія МОН і передавала його уряду на затвердження.