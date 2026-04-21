Де збудують найбільше, а де жодного: уряд виділив 5 млрд грн на шкільні укриття
У 2026 році в Україні збудують 113 укриттів у закладах загальної середньої освіти у 22 областях. На це уряд уже спрямував майже 5 млрд грн субвенції, повідомляє Міносвіти.
Як вказано у повідомленні МОН, фінансування розподілили поетапно. Спершу спрямували 2,04 млрд грн для 30 проєктів – передусім у громадах із дуже високим рівнем безпекового ризику та у військових ліцеях. Ще 230 млн грн виділили на завершення 22 проєктів, готовність яких перевищувала 60%.
Останнім рішенням уряд затвердив фінансування ще 61 проєкту на суму понад 2,73 млрд грн. З них 29 об’єктів реалізують у громадах із високим рівнем безпекового ризику, 28 – із помірним і задовільним, один – у громаді з дуже високим рівнем ризику. Також фінансування передбачає завершення трьох проєктів, розпочатих торік. Таким чином цьогорічна субвенція охоплює 113 укриттів у школах у 22 областях України.
Найбільше укриттів облаштують на Сумщині (13), Одещині (12), Рівненщині (10), Харківщині (8), Київщині (7). Водночас на Закарпатті не передбачено жодного укриття.
Скільки шкільних укриттів облаштують на заході України:
- Львівська область – 3;
- Волинська область – 2;
- Рівненська область – 10;
- Івано-Франківська область – 1;
- Закарпатська область – 0;
- Тернопільська область – 1;
- Хмельницька область – 3;
- Чернівецька область – 2.
Як обирали проєкти
Добір проєктів відбувався через подання заявок у цифрових системах DREAM та АІКОМ. Серед основних умов: наявність проєктно-кошторисної документації, можливість завершення робіт у 2026 році, а також відсутність укриття або потреба в його капітальному ремонті чи реконструкції.
Серед пріоритетів: громади з високим рівнем безпекового ризику, а також проєкти попередніх років із готовністю не менше ніж 60%, які мають бути завершені цього року. Після оцінювання обласні адміністрації могли додатково пріоритезувати проєкти, а фінальний перелік формувала комісія МОН і передавала його уряду на затвердження.