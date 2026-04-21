Вручення підозри депутату Полтавської міськради

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн депутату Полтавської міської ради. Чиновник приховував активи через криптовалютні операції та не декларував доходи. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 21 квітня.

Як встановило слідство, депутат через підставних людей перераховував на власні криптогаманці незадекларовані гроші, не відображаючи їх у податковій звітності та деклараціях за 2022–2025 роки.

За інформацією «Суспільного», ідеться про депутата Полтавської міської ради від політичної партії «За майбутнє» Олександра Калуцького.

ОГП нагадує, що в жовтні 2025 року депутат вже отримав підозру за декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Слідчі встановили, під час подання декларацій за 2022–2024 роки депутат приховав наявні у нього і його близьких родичів віртуальні активи і правочини з ними на суму понад 200 млн грн.

У 2025 році він подав уточнені документи, у яких частково задекларував нематеріальні активи та транзакції з ними, проте подані дані також не були достовірними.

Наразі дії депутата додатково кваліфікують як незаконне збагачення (ст. 368-5 ККУ) Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.