Під час слідства провели понад 30 обшуків та арештували активи на 11 млн доларів

Під час масштабної спецоперації на Закарпатті працівники ДБР за оперативного супроводу Нацполіції затримали співучасника міжнародної кіберзлочинної групи, яка ошукала громадян та юридичних осіб з США та Європи на понад 100 млн доларів. Щоб уникнути відповідальності за кордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань у четвер, 16 квітня, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери систематично викрадали конфіденційну інформацію та документи, після чого вимагали викуп за повернення або нерозголошення даних.

«Правоохоронці встановили місцеперебування та затримали громадянина України – ключового співучасника, який відповідав за виведення та легалізацію тіньових грошей. Щоб уникнути відповідальності за кордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть. Разом зі спільниками використав дані про загиблого безхатченка і організував оформлення свідоцтва про смерть на своє ім’я. Надалі користувався підробленими документами та переховувався, видаючи себе за іншу людину», – розповіли в ДБР.

Слідчі встановили, що отримані злочинним шляхом гроші він легалізовував через придбання дорогого майна, оформленого на родичів. Аналіз фінансових операцій показав суттєву різницю між їхніми доходами та вартістю активів.

Затриманому оголосили підозру в організації підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України), використанні підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Ще двом спільникам, затриманим раніше, повідомили про підозру у легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 КК України). Усіх взяли під варту.

Всього під час слідства провели понад 30 обшуків та арештували активи загальною вартістю понад 11,1 млн доларів. Йдеться про будинки, квартири та автомобілі, які підозрювані купили в Україні за легалізовані гроші 80 млн грн, 1 млн доларів та 8,3 млн доларів у криптовалюті.