Агент військового партизанського руху «Атеш» провів диверсію на електропідстанції в окупованому Луганську, що призвело до збоїв у логістиці російських військ одразу на двох напрямках фронту. Про це повідомили в телеграм-каналі руху в суботу, 18 квітня.

Партизан проник на об’єкт і знищив електротрансформатор. Пожежа охопила трансформаторне обладнання – на його відновлення, імовірно, знадобиться кілька тижнів.

Зазначається, що підстанція забезпечувала електроенергією залізничний вузол, через який цілодобово проходили російські ешелони з технікою та боєприпасами. Удар спричинив затримки з постачанням угруповань на Лиманському та Костянтинівському напрямках. Тепер окупанти змушені перебудовувати логістику та шукати обхідні шляхи, додали в «Атеші».

Нагадаємо, завдяки диверсії партизан на залізничній інфраструктурі в Брянській області три бригади росіян залишились без боєприпасів. Через перебої з постачанням окупаційні підрозділи були змушені вступати в бій з обмеженими ресурсами, що призвело до втрат серед особового складу.