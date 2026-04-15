Росіяни вже відчули наслідки чергової диверсії партизан

Агенти військового руху «Атеш» провели ще одну диверсію зі знищення військової інфраструктури росіян в глибокому тилу ворога. Про це повідомили в телеграм-каналі руху в середу, 15 квітня.

За даними партизанів, ціллю стала телекомунікаційна шафа на ключовій вежі зв’язку в селі Гірський Щит Свердловської області РФ. Цей об’єкт забезпечував оперативне управління та захищені канали передачі даних для штабу Центрального військового округу РФ.

Гірський Щит є важливим вузлом військової логістики. Пошкоджена інфраструктура координувала перекидання резервів і техніки, які прямували на Покровський напрямок. Унаслідок диверсії було порушено систему зв’язку для 90-ї гвардійської танкової дивізії, чиї основні пункти формування та тилові бази постачання пов’язані саме з цим сектором Свердловської області.