Партизани вивели з ладу зв’язок російських солдатів у Свердловській області РФ
Пошкоджений об'єкт координував перекидання резервів і техніки ворога на Покровський напрямок
Агенти військового руху «Атеш» провели ще одну диверсію зі знищення військової інфраструктури росіян в глибокому тилу ворога. Про це повідомили в телеграм-каналі руху в середу, 15 квітня.
За даними партизанів, ціллю стала телекомунікаційна шафа на ключовій вежі зв’язку в селі Гірський Щит Свердловської області РФ. Цей об’єкт забезпечував оперативне управління та захищені канали передачі даних для штабу Центрального військового округу РФ.
Гірський Щит є важливим вузлом військової логістики. Пошкоджена інфраструктура координувала перекидання резервів і техніки, які прямували на Покровський напрямок. Унаслідок диверсії було порушено систему зв’язку для 90-ї гвардійської танкової дивізії, чиї основні пункти формування та тилові бази постачання пов’язані саме з цим сектором Свердловської області.
За словами учасників руху, наслідки вже відчутні: збої у зв’язку вплинули на роботу автоматизованих систем управління тилом. Це створило «сліпу зону» в координації між розподільчими центрами Уралу та фронтовими підрозділами, що спричинило зриви графіків завантаження ешелонів та відправлення маршових рот.