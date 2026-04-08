Знищення релейних шаф на російській залізниці

Партизани руху «Атеш» завдали подвійного удару по залізничному постачанню ворога на Куп’янському напрямку. У результаті диверсій російські окупанти втратили ключові вузли управління рухом поїздів на цьому напрямку. Про це повідомили в соцмережах руху в середу, 8 квітня. За їхніми даними, агенти одночасно знищили дві релейні шафи на ділянці залізниці між Старим Осколом і Уразовим в Бєлгородській області РФ.

«Саме через цей коридор здійснювалася доставка боєприпасів, техніки та провізії для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку. Обидва підрозділи критично потребували поповнення», – заявили в «Атеші».

Місця проведення диверсій партизанами (Інфографіка «Атешу»)

Після диверсії рух на цій ділянці фактично зупинився. Одночасне знищення двох шаф спричинило системний збій в управлінні, що суттєво обмежило пропускну спроможність маршруту. Потяги з постачанням були затримані, графіки порушені, а підрозділи, які залежали від цієї гілки, зазнали значних втрат у живій силі та техніці, додали у партизанському русі.

Повідомлялося, що 27 березня партизани вивели з ладу залізничний вузол російської армії в районі тимчасово окупованого Луганська.