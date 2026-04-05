Диверсію провели на ділянці, що з’єднує Брянськ із напрямком до Сумської області

Представники підпільного руху «АТЕШ» у неділю, 5 квітня, заявили про успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в Брянській області Росії.

За їхніми даними, внаслідок диверсії було виведено з ладу релейну шафу на ділянці, що з’єднує Брянськ із напрямком до Сумської області. Саме через цей вузол, як стверджують партизани, російські війська здійснювали перекидання боєприпасів і особового складу для низки підрозділів, зокрема 1443-го мотострілецького полку, 83-ї десантно-штурмової бригади та 810-ї бригади морської піхоти.

У результаті пошкодження залізничної інфраструктури рух на цій ділянці було затримано, що, за словами представників руху, суттєво вплинуло на боєздатність російських сил. Через перебої з постачанням підрозділи були змушені вступати в бій із обмеженими ресурсами, що призвело до втрат серед особового складу.

У «АТЕШ» наголосили, що продовжують подібні операції, спрямовані на підрив логістики російської армії.

Агенти партизанського руху також повідомляли про успішну диверсію 27 березня в районі тимчасово окупованого Луганська. Вони вивели з ладу залізничний вузол російської армії.