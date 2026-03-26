У результаті диверсії рух на ділянці було заблоковано

Агенти руху «АТЕШ» у четвер, 27 березня, повідомили про успішну диверсію в районі тимчасово окупованого Луганська. Партизани вивели з ладу залізничний вузол російської армії.

За їхніми даними, біля Луганська завдяки діям партизанів було знищено релейну шафу, яка повністю вигоріла та не підлягає швидкому відновленню. Йдеться про одну з ключових ділянок логістики російських військ. Через цей вузол здійснювалося постачання підрозділів РФ, що діють на Куп’янському та Лиманському напрямках – саме там нині тривають найінтенсивніші бойові дії.

Партизани стверджують, що цією гілкою регулярно рухалися військові ешелони з боєприпасами, комплектуючими для бронетехніки та запасами пально-мастильних матеріалів. Вантажі призначалися для підсилення штурмових груп на передовій.

Місце, де провели диверсію

У результаті диверсії рух на ділянці було заблоковано. Частина ешелонів не прибула вчасно, що, за словами представників руху, призвело до перебоїв із постачанням боєкомплекту та запчастин для російських підрозділів.

Це безпосередньо впливає на наступальні можливості військ Росії на зазначених напрямках.

Нагадаємо, 22 березня партизани розповідали, що військовослужбовець Росії, який перебував у складі 123-ї окремої артилерійської бригади, підпалив автомобіль свого підрозділу. Унаслідок цього техніка була повністю знищена та не підлягає відновленню.