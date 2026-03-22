Військовий 123-ї бригади підпалив автомобіль свого підрозділу

У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області заявили про диверсію в одному з підрозділів російської армії. Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 22 березня.

За інформацією руху, військовослужбовець Росії, який перебував у складі 123-ї окремої артилерійської бригади, підпалив автомобіль свого підрозділу. Унаслідок цього техніка була повністю знищена та не підлягає відновленню.

На фото військові РФ та автомобіль, який підпалив росіянин

У повідомленні зазначається, що підрозділ діє на Лиманському напрямку, а сам Сіверськодонецьк використовується як важливий тиловий логістичний вузол російських військ.

Представники руху також стверджують, що це не перший подібний випадок і що вони отримують сигнали від російських військових, незадоволених умовами служби та діями командування.

«Дедалі більше військових самі звертаються до нас – у тому числі з Лиманського напрямку. Причина одна: командування жене людей у ​​штурми без підготовки, техніки та будь-якого шансу повернутися. Частина вибирає інакше – діяти зсередини, поки пізно», – додають у дописі.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що агенти «АТЕШ» провели диверсію біля Сіверськодонецька на Луганщині, унаслідок чого було знеструмлено штаб бригади російських військових.