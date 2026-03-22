Російський військовий знищив техніку свого підрозділу на Луганщині
Росіяни знищують свою техніку через незадоволення умовами служби та діями командування
У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області заявили про диверсію в одному з підрозділів російської армії. Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 22 березня.
За інформацією руху, військовослужбовець Росії, який перебував у складі 123-ї окремої артилерійської бригади, підпалив автомобіль свого підрозділу. Унаслідок цього техніка була повністю знищена та не підлягає відновленню.
На фото військові РФ та автомобіль, який підпалив росіянин
У повідомленні зазначається, що підрозділ діє на Лиманському напрямку, а сам Сіверськодонецьк використовується як важливий тиловий логістичний вузол російських військ.
Представники руху також стверджують, що це не перший подібний випадок і що вони отримують сигнали від російських військових, незадоволених умовами служби та діями командування.
«Дедалі більше військових самі звертаються до нас – у тому числі з Лиманського напрямку. Причина одна: командування жене людей у штурми без підготовки, техніки та будь-якого шансу повернутися. Частина вибирає інакше – діяти зсередини, поки пізно», – додають у дописі.
Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що агенти «АТЕШ» провели диверсію біля Сіверськодонецька на Луганщині, унаслідок чого було знеструмлено штаб бригади російських військових.