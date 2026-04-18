Раніше США заявляли, що не продовжуватимуть дію винятку для російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала виняток на купівлю підсанкційної російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем, ще на 30 днів. Відповідну ліцензію оприлюднило Міністерство фінансів США в п’ятницю, 17 квітня.

«Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B “Про дозвіл на поставку і продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року», – йдеться в повідомленні.

Нова ліцензія замінить попередній 30-денний виняток на купівлю енергоресурсів з РФ, що транспортують морем, термін дії якого закінчився 11 квітня.

«В умовах пожвавлення переговорів (з Іраном) Міністерство фінансів хоче забезпечити доступність нафти для тих, хто її потребує», – заявив представник Мінфіну США, якого цитує інформагентство Reuters.

Водночас 16 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон не продовжуватиме дію винятків для російської та іранської нафти.

Зауважимо, війна Ізраїлю та США проти Ірану, яка триває з 28 лютого, спричинила найсерйозніші в історії перебої з постачанням енергоносіїв у світі. Країни Азії, які постраждали через глобальну енергокризу, закликали Вашингтон дозволити постачання альтернативних ресурсів на ринки, аби врегулювати світові ціни на енергоносії.

Напередодні Іран заявив, що відкрив Ормузьку протоку до кінця терміну перемирʼя в Лівані. Одразу після цього ціни на нафту почали знижуватись. Водночас Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон продовжуватиме морську блокаду іранських портів до завершення мирної угоди з Тегераном.