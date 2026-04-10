Спеціальний посланник російського президента Кирило Дмитрієв прибув до США, щоб обговорити з членами адміністрації президента США Дональда Трампа мирну угоду щодо України та економічну співпрацю між США та Росією. Про це 9 квітня повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані з обставинами візиту.

Видання зазначає, що візит Дмитрієва відбувається перед рішенням США щодо продовження терміну послаблення санкцій на російську нафту, термін дії яких закінчується 11 квітня, і це питання також може бути на порядку денному.

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході США на місяць призупинили дію санкцій проти російської нафти та нафтопродуктів, які транспортують морем. Росіяни отримали змогу вільно торгувати енергоресурсами, які завантажили до 12 березня.

Послаблення санкцій відбулося після телефонної розмови між Трампом і Путіним 9 березня та подальшого візиту Дмитрієва до США для обговорення енергетичної кризи з американською делегацією, до складу якої входили спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасове послаблення американських санкцій проти російської нафти може принести Росії близько 10 млрд доларів, які Москва потенційно використає для продовження війни.

Як повідомляв керівник Офісу президента Кирило Буданов, після Великодня Україну може відвідати делегація високопосадовців зі США. До її складу, імовірно, увійдуть Джаред Кушнер, Стів Віткофф і сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Водночас американська сторона поки не підтвердила візит.