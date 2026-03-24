Європейська комісія відклала подання законодавчої ініціативи щодо постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планували представити 15 квітня. У ЄС пояснили, що документ не скасовано, однак його публікацію перенесли через поточну геополітичну ситуацію. Про це у вівторок, 24 березня, повідомило інформагентство Reuters.

Згадана ініціатива передбачає закріплення на рівні закону повної відмови від російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Раніше Євросоюз також ухвалив рішення припинити імпорт російського газу до цього ж терміну.

Reuters зазначає, що в короткостроковій перспективі ініціатива матиме обмежений вплив, адже частка російської нафти в імпорті ЄС до кінця 2025 року скоротилася до 1%. Водночас у Брюсселі прагнуть юридично зафіксувати повну відмову від таких поставок – навіть у разі можливого скасування санкцій після укладення мирної угоди щодо війни в Україні.

Наразі більшість імпорту російської нафти вже припинено завдяки санкціям на морські поставки. Станом на січень російську нафту трубопроводами продовжували отримувати лише Угорщина та Словаччина.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував Україні профінансувати відновлення ділянки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини. Нафтопровід не працює з 27 січня, відколи російські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію «Броди» на Львівщині.

17 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що відновлення транзиту російської нафти через трубопровід «Дружба» може тривати близько півтора місяця. Водночас він зазначив, що Україна може запропонувати альтернативні маршрути постачання нафти з інших джерел для країн Центрально-Східної Європи.