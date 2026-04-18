Компанія Bell має 90-річну історію роботи в США

Американська компанія Bell Textron оголосила про створення дочірньої компанії в Україні та намір відкрити окремий офіс для розвитку довгострокової промислової співпраці. Про це повідомила пресслужба компанії 17 квітня.

Компанія Bell Textron Ukraine стане центром діяльності американської компанії в Україні. Остаточне місце розташування офісу наразі ще не визначили.

«Компанія підтримуватиме заплановані та майбутні проєкти Bell в Україні, що стосуються складання, технічного обслуговування та ремонту вертольотів», – ідеться в повідомленні.

Старший віцепрезидент Bell зі стратегічних програм Джеффрі Шлоссер назвав відкриття Bell Textron Ukraine «важливим кроком до побудови практичної та взаємовигідної співпраці з українською оборонною та промисловою базою».

За його словами, компанія прагне закріпитися в Україні, щоб сприяти співпраці та довгостроковому розвитку.

У компанії вважають, що гелікоптери Bell AH-1Z Viper та Bell UH-1Y Venom можуть посилити оборонні спроможності України та стати основою довгострокового промислового партнерства.

Що відомо про Bell AH-1Z Viper і Bell UH-1Y Venom

Як пише військовий портал Defense Express, ударний гелікоптер AH-1Z Viper оснащений 20-мм гарматою M197 та має шість точок кріплення під крилами з можливістю перенесення боєприпасів, як, наприклад ракети APKWS II, всього йдеться про 38 керованих ракет, що робить його оптимальним засобом для протидії російським «шахедам». Також він здатен застосовувати ракети класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder та «повітря-земля» AGM-114 Hellfire та AGM-179 JAGM.

Гелікоптер Bell AH-1Z Viper

Транспортний вертоліт UH-1Y Venom може перевозити до восьми бійців, має максимальну злітну масу у 8,4 тонни та оснащений двома двигунами T700-GE-401C. Його максимальна швидкість сягає 315 км/год, дальність польоту – близько 600 км, а бойовий радіус – до 220 км.

Гелікоптер Bell UH-1Y Venom

