Бійці 24-ї окремої механізованої бригади відбили механізований штурм

У місті Часів Яр Донецької області українські військові зірвали чергову спробу прориву російських окупантів. Бійці львівської 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили механізований штурм ворога, який триває на цьому напрямку вже понад два роки. Про це у суботу, 18 квітня, повідомила пресслужба бригади.

За даними військових, росіяни атакували одночасно з кількох напрямків, залучивши п’ять одиниць бронетехніки, танк, близько десяти мотоциклів і квадроцикли. Однак українська розвідка завчасно виявила рух росіян. По колоні окупантів почали працювати дрони та артилерія ще до підходу до позицій українських захисників.

Підтверджені втрати росіян становлять дві одиниці бронетехніки (одну знищено, одну пошкоджено), 10 мотоциклів, два квадроцикли та 12 військових – шість загинули, ще шестеро дістали поранення.

Бої за Часів Яр тривають, місто залишається однією з ключових точок оборони на сході України.

Нагадаємо, що жорстокі бої за місто Часів Яр розпочалися на початку квітня 2024 року та тривають уже понад два роки. За цей час російським військам вдалося зайняти більшу частину міста. У липні 2024 року росіяни захопили мікрорайон Канал у Часів Яр, а вже на початку серпня змогли перейти канал Сіверський Донець – Донбас. Відтоді бої тривають безпосередньо в місті, однак українська оборона не припиняється і залишається найдовшою від початку повномасштабного вторгнення.