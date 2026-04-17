Для управління БпЛА використали технологію Hornet Vision Ctrl

Українська компанія «Дикі Шершні» у п’ятницю, 17 квітня, заявила про новий рекорд у сфері дистанційного керування дронами.

Як розповіли розробники, пілоту вдалося керувати перехоплювачем, перебуваючи за кордоном, на відстані близько 2000 км. Для управління використали технологію Hornet Vision Ctrl – власну розробку компанії, яку вже почали впроваджувати у серійне виробництво.

Раніше «Дикі Шершні» повідомляли про створення системи віддаленого керування для дронів-перехоплювачів STING. Тоді зазначалося, що технологія кілька місяців проходила бойові випробування на фронті та продемонструвала ефективні результати.

Очікувалося, що вона дозволить екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту – до 100 км замість звичних 20. Втім, як з’ясувалося згодом, можливості технології значно ширші. Зокрема, український військовий із позивним Халк із підрозділу BULAVA раніше вже збив два російські дрони на відстані 500 км, що тоді назвали рекордним показником.