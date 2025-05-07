На Закарпатті викрили підпільний кол-центр, в якому працювало 70 операторів. Шахраї представлялись інвестиційними консультантами і після отримання доступу до криптогаманців європейців, виводили гроші на свої рахунки. Чотирьом організаторам схеми загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 7 травня, операцію провели спільно з Нацагентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки. Під час обшуків у приміщенні кол-центру в Ужгороді та в помешканнях підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

«Організатори кол-центру залучили щонайменше 70 операторів, віком від 19 до 27 років, які за інструкцією телефонували іноземцям, представлялись інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у “перспективні” криптопроєкти. Одночасно з цим ІТ-фахівці кол-центру створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування», – розповіли в СБУ.

Шахраї пропонували потерпілим зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати їхні пристрої. Підозрювані заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені гроші на власні рахунки. Йдеться про щонайменше 2 млн грн.

Чотирьох організаторів схеми арештували та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.