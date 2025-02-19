Шахраї пропонували інвестиції у криптовалюту

Кіберполіцейські Польщі та України викрили шахраїв з України, які ошукали близько 600 поляків. Затримали шістьох підозрюваних, які пропонували криптовалютні інвестиції, натомість ошукали вкладників на 26 млн злотих (271 млн грн за поточним курсом НБУ). Про це повідомляє RMF.

Злочинна група діяла в Україні. Перший етап операції дозволив демонтувати комутатор колцентру.

«З офісу здійснювали телефонні дзвінки людям, яких намагалися втягнути в інвестиції. У кол-центрі вилучили велику кількість обладнання та носіїв інформації. Угруповання діяло з розмахом, а його учасники збагачувалися за рахунок ошуканих», – пише RMF.

Діяльність шахраїв викрило польське Центральне управління боротьби з кіберзлочинністю у співпраці з українською кіберполіцією. Зловмисники працювали через фейкові інвестиційні платформи, використовуючи методи спуфінгу та засоби віддаленого доступу.

«Шахраї продовжують використовувати фальшиві інвестиційні платформи, щоб заманити потенційних інвесторів обіцянками швидкого та високого прибутку. У своїй діяльності вони використовують зображення відомих людей і логотипи авторитетних компаній, щоб викликати довіру. В інтернеті з’являються фейкові оголошення, а контакт із зловмисниками відбувається після заповнення форм на сайтах. Шахраї дзвонять своїм жертвам, часто використовуючи популярні додатки для обміну повідомленнями, закликаючи їх інвестувати в акції чи криптовалюти», – розповіли в управлінні кібербезпеки.

Лодзинська воєводська прокуратура оголосила підозру шістьом українцям. Серед затриманих – керівник шахраїв, двоє менеджерів і троє співробітників. У квартирі керівника в елітному пентхаусі вилучили 600 тис. доларів. За приблизними підрахунками слідчих, злочинці завдали збитків інвесторам щонайменше на 26 млн злотих.

Операцію викриття провели наприкінці минулого року. На основі зібраних доказів ключові висновки передали українській кіберполіції, що дозволило провести затримання в кількох місцях в Україні. Підозрювані залишаються під наглядом українських служб. Справу координує Департамент боротьби з кіберзлочинністю та комп’ютеризації Національної прокуратури Польщі.