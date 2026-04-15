У півторарічний конфлікт між польською фірмою Control Process S. A. та ЛКП «Зелене місто» втрутилась польська дипломатія. На тлі розірвання контракту з підрядником через систематичні порушення та затягування термінів будівництва тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич зібрав пресконференцію, на якій закликав обидві сторони до компромісу та застеріг, що ця ситуація може вплинути на імідж України серед іноземних інвесторів.

Підрядник заявляє, що готовий завершити роботи, натомість міська рада просить його звільнити будмайданчик і готується оголосити новий тендер, аби добудувати завод ще цього року. ZAXID.NET зібрав позиції обох сторін.

«Такі спори треба розв’язувати полюбовно»

Наприкінці березня ЛКП «Зелене місто» за погодженням із ЄБРР надіслало Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво сміттєпереробного заводу, а польський гарант ING Bank Śląski повернув місту банківську гарантію в 3,6 млн євро. Попри те, що через тривалі затримки будівництва та невиконання умов договору мерія Львова зверталась до польського уряду ще пів року тому, дипломати вирішили втрутитись у справу лише зараз.

Днями заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький назвав розірвання контракту із польським підрядником «недружнім кроком, який негативно впливає на польсько-українські відносини». У відповідь на це міський голова Львова Андрій Садовий закликав не вплутувати будівництво сміттєпереробного заводу в політику.

«Підрядник просто відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 млн євро, хоча ці роботи входять до його обов’язків. Ми також з’ясували, що це не поодинокий випадок – схожі ситуації з недобудованими об’єктами були і в Польщі. Тому за погодженням з Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником», – повідомив Андрій Садовий.

15 квітня у генеральному консульстві Польщі у Львові провели пресконференцію, в якій взяли участь тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасевич та президент Control Process Войцех Вятр. Пйотр Лукасевич зачитав заяву, в якій вказав, що конфлікт є складним із юридичної точки зору і закликав обидві сторони до публічного діалогу. Водночас реальних кроків для вирішення проблеми ані дипломати, ані представники компанії не запропонували.

«Особливо викликає моє занепокоєння спроба міста розірвати контракт, всупереч рішенню комісії з вирішення спорів (DAB), яка є механізмом розв’язання спорів на основі принципів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC)...Ескалація і затягування цього спору нікому не на користь… Міст ризикує отримати нові невигідні рішення, штрафи та витрати на юридичне обслуговування. Для всіх найбільш корисним розв’язанням стане напрацювання компромісу та фокус на найшвидшому завершенні цієї інвестиції. Посольство Польщі на консульство Польщі у Львові готові підтримати цей процес», – йдеться у заяві дипломата.

Варто зауважити, що Пйотр Лукасевич висловив заяву українською мовою, однак відповіді на питання надавав польською без альтернативи перекладу на українську. Дипломат зазначив, що влітку в Польщі відбудеться Конференція з відновлення України, на якій зокрема будуть обговорювати приватні інвестиції у відбудову в Україні, тому іноземні інвестори стежать за ситуацією, що склалася навколо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Також він додав, що польські дипломати звертались в український уряд із проханням втрутитись у ситуацію.

«Ми говорили з керівництвом уряду і просили втрутитись. Ми розуміємо, що з одного боку справа стосується самоврядування, а з іншої – польського представництва і уряду. Ми просили зробити все можливо, щоб не стільки змінити це рішення ЛМР, а щоб весь цей процес відбувався у дусі компромісу, розмови, а не раптових кроків, які виключають розмову. Наше прохання до уряду, до влади Львова і до фірми Control Process така, що такі спори треба розв’язувати полюбовно, в дусі компромісу, розмови, переговорів і медіації. І не робити раптових кроків, які передусім зашкодять мешканцям Львова», – сказав Пйотр Лукасевич.

На запитання про те, чи знає дипломат, які закінчились конфліктні проєкти в Польщі, в яких Control Process був підрядником, він відповів, що наразі йдеться про ситуацію, яка склалась в Україні та додав, що історія компанії була відома і якщо міська влада знала про проблемні проєкти Control Process у Польщі, та все ж уклала контракт.

«Це питання до фірми, не до мене. Про цю фірму я дізнався тут, в Україні. Прошу звернути увагу на одну річ – на публічну комунікацію у цій справі. Історія фірми була відома ще до того, як контракт був підписаний. Тоді питання не виникали і не виникли пізніше, тому тут я закликаю владу Львова до офіційної комунікації», – сказав Пйотр Лукасевич.

Він додав, що відвідував будмайданчик й у нього склалось враження, що будівництво триває й іде до завершення.

«Недавно був на будові. Я не є спеціалістом, інженером чи архітектором, але мені виглядає, що будова поступово триває і йде до завершення того, що в контракті вказано. У цій інвестиції ми відштовхуємося від умов війни, прильотів. Ця інвестиція реалізується з перешкодами, але все ж реалізується і маємо надію довести її до добудови заводу», – сказав дипломат.

Спілкуватися з журналістами намагався й президент Control Process Войцех Вятр, однак організатори конференції не забезпечили повноцінний переклад з на українську мову, тож він обширно поспілкувався з польським медіа TVP, а українським журналістам заявив, що фірма готова відновити роботи й завершити будівництво.

Розірвання контракту може пришвидшити добудову заводу

Попри певний оптимізм польської дипломатії, схоже мерія Львова налаштована більш радикально. У відповідь на пресконференцію Пйотра Лукасевича, міська рада заявила, що очікує від підрядника залишення будмайданчика впродовж семи днів, після чого проведе інвентаризацію обладнання й обсягів невиконаних робіт. За попередніми оцінками, цей етап триватиме близько півтора-двох місяців. Після оцінки втрат місто скоригує проєктно-кошторисну документацію й оголосить новий тендер на добудову заводу. Про можливість продовження співпраці з Control Process наразі не йдеться взагалі.

«Оскільки за останніх півтора року продовження угоди з Control Process S.A. не дало зрушень, ми вважаємо, що це розірвання пришвидшить і дасть нам зрозумілу, прозору дорожню карту для будівництва цього заводу. Ми мусимо провести спочатку оцінку всіх завданих збитків компанією-підрядником. Як тільки ми це оцінимо, ми сподіваємося, що це буде протягом наступних півтора-два місяці, ми зможемо оголосити тендер», – наголосив Олександр Єгоров.

Підрядник мав здати готовий об’єкт найпізніше у жовтні 2025 року. Власне це стало однією з ключових причин радикального кроку – розірвання контракту. Директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров нагадав, що підрядник не виконав і інших ключових зобов’язань: не завершив будівельні роботи, не встановив необхідне обладнання та не передав проєктно-кошторисну документацію.

Місто двічі намагалося вийти з підрядником на конструктивний діалог, зокрема з урахуванням воєнного стану, однак результату це не дало. Своєю чергою, Control Process називала різні причини затримок, серед яких відсутність мереж на будмайданчику, які мала прокласти міська рада, та навіть повітряні тривоги, сумарна тривалість за відповідний період становила лише два дні.

«Підрядник системно не виконував вказівки FIDIC-інженера, який є арбітром контракту. Тому спільно з ЄБРР ми прийняли рішення про розірвання угоди», – зазначив Олександр Єгоров.

Варто зауважити, що польська компанія не інвестувала у будівництво сміттєпереробного заводу, як про це заявляє польська сторона. Цей проєкт повністю фінансувався Європейським банком реконструкції і розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Загальна вартість проєкту вже становить понад 40 млн євро. Частину робіт оплатили з міського бюджету Львова.

Надалі спір вирішуватимуть в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України. Місто планує завершити будівництво заводу ще цього року.

«Судове засідання ще не призначене. Поляки хочуть змінити юрисдикцію з української на французьку, де є основний офіс арбітражу світу», – сказав Олександр Єгоров.

Що відомо про конфлікт із польською фірмою

Проєкт будівництва сміттєпереробного заводу у Львові з самого початку натрапив на труднощі через тривалі процедури вибору підрядника та конфлікти із мешканцями вул. Пластової, які взагалі були проти будівництва. У 2019 році проєкт пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології.

Тендер на будівництво організовував ЄБРР. Він відбувався у кілька етапів і затягнувся на роки. У жовтні 2020 року ЄБРР таки погодив генерального підрядника – нідерландсько-литовський консорціум WTT-Axis, що будував подібні заводи у Великій Британії та Італії. Однак згодом банк змінив рішення і переможцем тендеру оголосили польську компанію Control Process S. A. причому про причини зміни підрядника не повідомляли. Того ж року компанія розпочала будівництво заводу.

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки ТПВ у Львові мав стати першим комплексом такого типу в Україні і переробляти 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Завод мали збудувати за два роки.

Восени 2024 року публічно стало відомо про конфлікт між міською радою Львова та компанією Control Process S. A. Тоді підрядник не продовжував 3,6 млн євро безумовної банківської гарантії. Через це терміни здачі об’єкта в експлуатацію постійно відкладали, а будівництво зупиняли.

7 жовтня під час проведення монтажних робіт обладнання на висоті, які виконувала польська компанія-підрядник Control Process S.A., в приміщенні сміттєпереробного заводу виникла пожежа. Під час пожежі на сміттєпереробному заводі у Львові згоріло обладнання загальною вартістю 4 млн грн.

Зрештою, місто заявило про розірвання контракту, а польський ING Bank Śląski повернув місту 3,6 млн євро банківської гарантії.

До слова, поліція розслідує два кримінальні провадження – щодо переплати під час розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво заводу та про розтрату грошей підрядником.