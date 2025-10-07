Раніше між Львівською міськрадою та підрядником відбувся публічний конфлікт через затягування робіт

Поліція відкрила кримінальне провадження через можливі зловживання під час будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Ідеться про ймовірну розтрату бюджетних грошей, в якій підозрюють підрядника – польську компанію Control Process S.A. – та поки невстановлених службовців Львівської міськради. Про це повідомляє сайт NGL.media з посиланням на ухвалу Галицького районного суду Львова.

Кримінальне провадження відкрите в кінці серпня 2025 року за статтею про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі дії лише почалися, поліція вивчатиме документи про співпрацю замовника будівництва ЛКП «Зелене місто» з компанією Control Process S.A., що дозволив вилучити суд.

Поліція перевіряє версію про те, що польська компанія-підрядник Control Process S.A. (ТзОВ «Контрол Процес») отримала гроші за одні матеріали, але замінила їх на дешевші. Окрім того, польська компанія не виконала усі передбачені проєктною документацією роботи.

Нагадаємо, ЛКП «Зелене місто» уклало договір на будівництво у Львові сміттєпереробного заводу з польською компанією Control Process S.A. у 2021 році після тендеру, проведеного Європейським банком реконструкції і розвитку, що є одним з кредиторів проєкту. Загальна вартість проєкту становить 40 млн євро.

Підрядник протермінував усі терміни здачі заводу в експлуатацію через конфлікт із міською радою Львова. Більше про те, чому будівництво сміттєпереробного заводу у Львові затягується, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Виконання контракту штучно зривається».