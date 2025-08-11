Львівська міська рада знову звинуватила польську фірму Control Process S. A. у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Основні роботи мали завершити ще на початку серпня, однак наразі завод збудований лише на 78%. Підрядник висуває аналогічні звинувачення та заявляє про невиконання міською радою умов контракту, спираючись на рішення арбітражу, яке не має юридичної сили.

ZAXID.NET спробував розібратися, що відбувається з будівництвом львівського заводу ТПВ та хто в цьому винен.

***

Що сталося?

Під час пленарного засідання в четвер, 7 серпня, керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров, розповів, що підрядник знову затримує терміни будівництва сміттєпереробного заводу та не виконує умов контракту. За договором компанія Control Process S. A. мала завершити загальні будівельні роботи до 30 червня, монтаж обладнання – до 30 серпня та фактично запустити завод до 1 листопада.

Контракт із польською фірмою Control Process підписали у травні 2021 року. Через повномасштабне російське вторгнення з лютого по квітень 2022 року роботи зупинили. Будівництво також затягнулося й через відмову підрядника надати Львівській міській раді банківську гарантію – тоді об’єкт простоював із вересня по грудень 2024 року. Детальніше про цей конфлікт ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Що не так із польським підрядником заводу ТПВ у Львові».

Після цього міська рада та підрядник порозумілися та погодились, що пусконалагоджувальні роботи затримуються на понад місяць. Проблем майже не виникало до червня 2025 року. Тоді завод був готовий на 78% та мав 90% обладнання, однак підрядник почав використовувати юридичний вплив для затягування процесу будівництва.

«Підрядник дійсно має дуже великий штат юристів і використовує більше не будівельні технології, а юридичні – для затягування процесу будівництва, тому ми будемо діяти згідно з чинним законодавством», – зазначав тоді керівник ЛКП «Зелене місто».

Голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека додав, що розуміння, яким чином підрядник має залучати до будови субпідрядників за додатковими угодами, немає, однак зазначав, що загалом роботи йдуть до завершення.

Вже 7 серпня Олександр Єгоров доповів, що роботи зупинені на етапі 78%, а обладнання доставлене на 93%. При цьому місто зі свого боку виконало всі фінансові зобов’язання та вже сплатило Control Process 29 млн євро із близько 40 млн запланованих.

«За липень монтаж систем пожежної системи виконано, продовжено влаштування підлоги, почався монтаж обладнання. Фактично тільки запущена система знепилення», – пояснив Олександр Єгоров.

Він стверджує, що підрядник регулярно затримує виконання умов договору. Серед іншого, коригування проєкту протермінували на 150 днів, також є затримка по передачі проєкту на експертизу. Підрядник також відмовився передати «Зеленому місту» друкований варіант проєкту, обґрунтувавши це тим, що він не має на це бажання. Крім цього, підрядник не виконав робочу документацію на всі три черги будівництва.

Що стосується обладнання, то наразі немає погоджених технічних специфікацій на решту 7% обладнання, а також невідомо, коли його взагалі доставлять на завод.

«Працівників катастрофічно бракує, документацію підрядник в системі не оновлює, графіки повністю зірвані», – зазначає заступник голови тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Володимир Лучишин, який брав участь у виїзді на будмайданчик напередодні сесії.

За словами Олександра Єгорова, підрядник агресивно почав змушувати міську раду виконати його незаконні вимоги. Зокрема, йдеться про різноманітні скарги, які не відповідають умовам контракту. Таким чином, каже він, компанія хоче уникнути відповідальності за затримку коригування проєкту та його експертизу. Крім цього, Control Process упродовж трьох місяців не допускає субпідрядну компанію, яка на замовлення ЛМР має збудувати електричні мережі на території майбутнього заводу, а пропонує самостійно виконати ці роботи, хоча субпідрядника обирали на відкритих електронних торгах.

«Зі свого боку ми робимо всі дії, які юридично потрібні для того, щоби пильнувати цей контракт. Він закінчується 4 жовтня. Ми очікуємо і далі будемо діяти», – додав Олександр Єгоров.

Голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека підтвердив, що підрядник не виконує умов договору і не дотримується графіків завершення робіт.

«Обладнання завезене, але ніхто його не монтує. Всі роботи можна було завершити, але так виглядає, що бажання таких робіт і завершення немає. Виконання контракту могло бути вчасне, а сьогодні воно штучно зривається», – підсумував Назарій Бербека, зачитавши колективне звернення депутатів ЛМР до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням відреагувати на цю ситуацію.

Що каже підрядник?

Компанія Control Process всі звинувачення заперечує, а звернення до Дональда Туска вважає тиском. У коментарі сайту Business Insider представники компанії стверджують, що Львів нібито є відповідачем в арбітражному провадженні, яке зобов’язує виконати низку пунктів для розблокування процесу будівництва. Йдеться про покриття витрат на експертизу проєкту, продовження терміну отримання експертного висновку, призупинення нарахування штрафів тощо. Міська рада рішення арбітражу заперечує, зазначивши, що його не існує.

«Дійсно, згідно з контрактом, існує такий інструмент вирішення спорів між сторонами, як Комісія з урегулювання спорів (dispute adjudication board – DAB). Це комісія, яка скликається для вирішення конкретного питання. У нашому випадку така комісія була примусово скликана для вирішення питання банківської гарантії восени 2024 року. І члени цієї комісії дійсні, поки питання не вирішується. Оскільки питання банківської гарантії врегулювали мирним шляхом в листопаді 2024 року, то і термін скликання цієї комісії закінчився. Незважаючи на це, підрядник та нечинний член DAB незаконно розглядали зовсім інші питання – про уникнення відповідальності підрядника за невиконання і протермінування. Таким чином, “рішення” члена DAB є лише незаконною вимогою, яка не має юридичної сили і не може бути обов’язковою для виконання. Більше того, DAB чинний лише тоді, коли існує тристоронній договір між членом DAB, замовником і підрядником. Такого договору не існує», – пояснив ZAXID.NET Олександр Єгоров.

При цьому, польська компанія визнає, що Львів не завершив електромонтажні роботи та підключення до трансформаторної станції, а також водопровідно-каналізаційні роботи.

«Без цих робіт завод не може запустити обладнання – Control Process S. A. стикається з реальним ризиком призупинення технологічного запуску», – йдеться у відповіді Control Process S. A.

У ЛКП «Зелене місто» пояснюють, що місто і не може виконати ці роботи, оскільки підрядник їх блокує. Хоча будівництво комунікацій мають виконати за бюджетні гроші – 718 млн грн кредиту від «Ощадбанку».

«Зі сторони міста проведено тендер з обрання підрядника для будівництва електричної підстанції, зовнішніх мереж електропостачання та мереж від основної електропідстанції до будівлі заводу. Проте Control Process S. A. не допускає цього підрядника до проведення робіт, хоча згідно з контрактом він має це зробити», – додали в «Зеленому місті».

І що далі?

Через затримку з будівництвом заводу місто щомісяця втрачає мільйони гривень на вивезення сміття в межах Львівської та сусідніх областей – в бюджеті Львівської громади на 2025 рік заклали понад 45 млн грн на вивезення сміття. Тим часом на будмайдачнику тривають роботи, хоча й дуже повільно.

ЛКП «Зелене місто» оскаржує рішення комісії з досудового вирішення спорів. Крім цього, комунальне підприємство планує також звертатися в арбітраж, якщо підрядник і надалі буде саботувати і зривати будівництво сміттєпереробного заводу.

Додамо, що проєкт будівництва сміттєпереробного заводу у Львові з самого початку зіткнувся з труднощами через тривалі процедури вибору підрядника та конфлікти із мешканцями вул. Пластової, які виступали проти будівництва. Будівництво заводу фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку та Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Загальна вартість проєкту вже становить понад 40 млн євро.

Попри це, проєкт сміттєпереробного заводу таки пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології. Тендер на будівництво організовував ЄБРР. Він відбувався у кілька етапів і цей процес затягнувся на роки. У жовтні 2020 року ЄБРР таки погодив генерального підрядника – нідерландсько-литовський консорціум WTT-Axis, що будував подібні заводи у Великій Британії та Італії. Однак згодом банк змінив рішення і переможцем тендеру було оголошено польську компанію Control Process S. A. причому про причини зміни підрядника не повідомляли.

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки ТПВ у Львові має стати першим комплексом такого типу в Україні, що перероблятиме 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Завод мали збудувати за два роки.