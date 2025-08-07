Наразі обʼєкт готовий лише на 73%

Депутати Львівської міської ради звернулися до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска із прохання відреагувати на зрив контракту із будівництва сміттєпереробного заводу у Львові польською компанією Control Process.

Як розповів керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров, станом на серпень обʼєкт готовий лише на 73%, хоча до кінця місяця вже мали бути завершенні пуско-налагоджувальні роботи. Водночас підрядник доставив на будмайданчик 93% обладнання. Таким чином, завершення робіт змістили на жовтень.

Крім цього, підрядник відмовляється передати міській раді робочу документацію, а також не має інформації, коли доставлять решту 7% обладнання. За словами Олександра Єгорова, з липня прогресу на будмайданчику фактично нема.

«Підрядник почав досить агресивну практику, якою змушує замовника виконати незаконні умови підрядника. Є подання скарг, які є поза визначеними термінами контракту і процедур. Підрядник намагається уникнути відповідальності за невиконання обовʼязку – зробити коригування проєкту та подати його на експертизу до 25 грудня», – розповів Олександр Єгоров.

Загалом польська компанія Control Process вже отримала від міста 29 млн євро за будівництво сміттєпереробного заводу. Загальна вартість будівництва становить 40 млн євро.

Голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека зазначив, що обладнання на будмайданчику є, але його ніхто не монтує. Також він звинувавтив польського підрядника в штучному зриві контракту. Назарій Бербека зачитав звернення депутатів ЛМР до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням відреагувати на незаконні дії підрядника і посприяти у виконанні компанією своїх зобовʼязань.

Нагадаємо, підрядник уже не вперше протерміновує здачу об’єкта. На початку вересня 2024 року ЛКП «Зелене місто» звинуватило підрядника – польську компанію Control Process S. A. у невиконанні суттєвої умови контракту. Компанія не змогла надати безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро. ZAXID.NET з’ясував, що в компанії Control Process S.A. і раніше виникали серйозні проблеми під час реалізації проєктів на території Польщі. Детальніше про ці інциденти у матеріалі ZAXID.NET.

У вересні Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на виконання робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. До суду з відповідним позовом звернувся депутат Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» Олексій Різник, який стверджує, що дозвіл на будівництво заводу виданий незаконно. У листопаді той же окружний суд дію свого рішення скасував, а роботи відновили.