Сміттєпереробний завод у Львові готовий на 70%

Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на виконання робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові на вулиці Пластовій, 13. Відповідну ухвалу суд прийняв 25 вересня 2024 року як тимчасову запобіжну дію на час розгляду справи по суті.

До суду з відповідним позовом звернувся депутат Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» Олексій Різник, який стверджує, що дозвіл на будівництво заводу виданий незаконно.

«Станом на дату видачі оскаржуваного дозволу – 21 вересня 2021 року – в представництва Control Process S. A. була відсутня ліцензія на будівництво обʼєктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів зі значними (СС3) наслідками», – йдеться в ухвалі суду.

За даними джерел ZAXID.NET, мова може йти про те, що польський підрядник під час тендеру, який проводили за процедурами Європейського банку реконструкції та розвитку, ймовірно вказав неправдиві відомості про наявність в нього такої ліцензії.

«Ми дуже уважно вивчаємо цю ситуацію і готові надати всю інформацію, яка в нас є щодо цього питання. Безумовно, всі сторони зобовʼязані на даний момент виконати рішення суду. Очікуємо від підрядника, аби він в суді прояснив всі питання, повʼязані з його ліцензією», – розповів ZAXID.NET директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

Нагадаємо, сміттєпереробний завод у Львові збудований на 70%. На початку вересня ЛКП «Зелене місто» звинуватило підрядника – польську компанію Control Process S. A. у невиконанні суттєвої умови контракту. Компанія не змогла надати безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро.

ZAXID.NET зʼясував, що компанії Control Process S.A. і раніше виникали серйозні проблеми під час реалізації проєктів на території Польщі. Детальніше про ці інциденти у матеріалі ZAXID.NET.