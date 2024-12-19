Підрядник відновив фасадні роботи та монтаж сендвіч-панелей

У Львові відновили будівництво сміттєпереробного заводу. Завершити всі роботи мають у червні 2025 року, однак обладнання має надійти на об’єкт до кінця лютого. Про це під час пленарного засідання у четвер, 19 грудня, повідомив керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

Він зазначив, що місто остаточно домовилось із підрядником Control Prosess S. A. та переуклало угоду. Вартість усього обладнання, яке мають поставити на завод, фіксована, не індексується і становить 10 млн євро. Завезти його на завод мають до 28 лютого. Наразі місто отримало 40% обладнання. Решту мають доставити з Польщі та Туреччини, попередньо його мають проінспектувати члени міської профільної комісії.

Загальна вартість будівництва заводу здорожчає на 5 млн грн через індексацію вартості робіт та матеріалів будівництва. За словами Олександра Єгорова, ЄБРР та уряд України підписали всі необхідні допоміжні документи для завершення будівництва. Попередньо очікується, що завершити роботи мають до кінця червня 2025 року, а пусконалагоджувальні роботи триватимуть до серпня. Очікується, що підрядник зможе завершити роботи швидше.

Нагадаємо, сміттєпереробний завод у Львові збудований на 70%. На початку вересня ЛКП «Зелене місто» звинуватило підрядника – польську компанію Control Process S. A. у невиконанні суттєвої умови контракту. Компанія не змогла надати безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро. ZAXID.NET з’ясував, що компанії Control Process S.A. і раніше виникали серйозні проблеми під час реалізації проєктів на території Польщі. Детальніше про ці інциденти у матеріалі ZAXID.NET.

У вересні Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на виконання робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. До суду з відповідним позовом звернувся депутат Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» Олексій Різник, який стверджує, що дозвіл на будівництво заводу виданий незаконно. У листопаді той же окружний суд дію свого рішення скасував.