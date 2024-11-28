Сміттєпереробний завод у Львові збудований на 70%

Польська компанія Control Prosess S. A. надала Львівській міськраді банківську гарантію, що розблоковує процес будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Через проблеми з підрядником терміни здачі заводу в експлуатацію зрушились на чотири місяці. Про це під час пленарного засідання у четвер, 28 листопада, повідомив керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

За його словами, Львівська міська рада домовилась із компанією-підрядником Control Prosess S. A. про підтвердження банківської гарантії, що передбачена контрактом. Тепер мерія та підрядник мають укласти додаткову угоду і погодити її в ЄБРР. Попередньо здати завод в експлуатацію планують у червні 2025 року, а запустити в роботу – в серпні.

Раніше планувалось, що завершити всі роботи мали до лютого 2025 року. Однак наприкінці літа через проблеми з банківською гарантією від підрядника роботи з будівництва заводу зупинились.

Нагадаємо, сміттєпереробний завод у Львові збудований на 70%. На початку вересня ЛКП «Зелене місто» звинуватило підрядника – польську компанію Control Process S. A. у невиконанні суттєвої умови контракту. Компанія не змогла надати безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро.

ZAXID.NET зʼясував, що компанії Control Process S.A. і раніше виникали серйозні проблеми під час реалізації проєктів на території Польщі. Детальніше про ці інциденти у матеріалі ZAXID.NET.

У вересні Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на виконання робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. До суду з відповідним позовом звернувся депутат Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» Олексій Різник, який стверджує, що дозвіл на будівництво заводу виданий незаконно.