У Львові на вул. Пластовій, 13 триває будівництво сміттєпереробного заводу. Його конструкції вже готові на 80%. Також надійшло вже перше обладнання. Про це розповіли в ЛКП «Зелене місто» під час візиту на будівництво міського голови Андрія Садового.

«У центрі приймання відходів конструктив довкола вже зробили. Друге приміщення по генплану – це адміністративний корпус управління, де персонал має перебувати. Там теж вже зробили конструктив і будемо зашивати сендвіч-панелями. По всій території зроблені каркаси й сендвіч-панелями будемо дошивати частини. Тунелі біосушіння вже зроблені на 90%. Підлога і система ареації зроблена. Ще доробляється перекриття. Зону технологічного коридору дороблятимуть з березня. У приміщенні, де буде обладнання для механічної обробки, розпочали залиття підлоги», – розповів про виконані роботи начальник відділу реалізації проєктів ЛКП «Зелене місто» Назарій Кирилейза.

Завершити всі роботи мають у червні. Тим часом надійшло вже і перше обладнання для заводу. Йдеться про устаткування механічної та біологічної обробки. Решту довезуть до кінця лютого.

«45% обладнання вже завезли. Основний виробник Туреччина. Я думаю, найближчим часом все обладнання вже має приїхати сюди. Завершаться роботи в середині, і почнуть монтувати обладнання. Ми плануємо у третьому-четвертому кварталі почати тестову роботу самого заводу, це ближче до четвертого кварталу», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Основна причина, через яку затрималося будівництво заводу, – це війна. Будівельні роботи понад рік не відбувалися.

«Плюс в цьому році в нас була неврегульована ситуація стосовно банківської гарантії. яка теж зайняла деякий час на врегулювання, було три місяці затримки. Загалом за весь час будівництва 15 місяців зайняли форс-мажорні обставини», – зазначив директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

Перші фахівці заводу, зокрема, головний інженер, керівники напрямків з будівництва та переробки, вже переймають досвід на європейських та турецьких підприємствах. Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватимуть понад 170 робітників. Потужність майбутнього заводу, яка має забезпечити потреби міста — 250 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Після переробки лише 15% потраплятиме на полігон. Також виготовлятиметься RDF-паливо, яке використовуватимуть надалі на цементних заводах, а ще – технічний компост.

Нагадаємо, у вересні 2024 року у Львові зупиняли роботи з будівництва сміттєпереробного заводу через порушення істотних умов договору польською компанією-підрядником Control Process S. A. Підрядник, зокрема, не продовжив безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту. У грудні 2024 року будівництво сміттєпереробного заводу відновили. Місто остаточно домовилось із підрядником Control Prosess S. A. та переуклало угоду.