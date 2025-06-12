Роботи на сміттєпереробногому заводі виконані на 78%

Міський голова Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Про це він заявив на засіданні сесії міської ради у четвер, 12 червня.

Під час пленарного засідання керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров доповідав про стан будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. За його словами, наразі вже виконали 78% робіт та доставили на підприємство 90% обладнання. Втім терміни закінчення робіт знову змістяться.

«У нас були затримки зі сторони підрядника, нам невчасно передали проектні рішення і проектно-кошторисну документацію. Ми вже бачимо ризик, що при існуючих темпах будівництва підряднику буде надзвичайно складно дотриматися графіків», – сказав Олександр Єгоров.

Він наголосив, що підрядник має штат юристів і використовує більше не будівельні технології, а юридичні – для затягування процесу будівництва.

«Підрядник дійсно має дуже великий штат юристів і використовує більше не будівельні технології, а юридичні – для затягування процесу будівництва, тому ми будемо діяти згідно з чинного законодавства», – зазначив керівник ЛКП «Зелене місто».

Голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП «Зелене місто» Назарій Бербека додав, що наразі немає розуміння, яким чином підрядник має залучати до будови субпідрядників за додатковими угодами, однак наголосив, що роботи загалом йдуть до завершення.

«Це найскладніший підрядник за часи моєї роботи міським головою, тому, що це юридична компанія, а будівельну частину мають як одну із опцій. Якщо ви проаналізуєте їхню діяльність по інших об’єктах в Польщі, ви будете здивовані, чому ЄБРР, проводячи тендери, не враховує цю інформацію з точки зору досвіду компанії. Але оскільки ми вже є в тому човні, то нам з точки А треба допливти в точку Б. Коли ми цей завод відкриємо, я розкажу набагато більше інформації. Я думаю це буде цікаво і для польського уряду. Бо є компанії, які не допомагають польському уряду, а навпаки», – прокоментував Андрій Садовий.

Додамо, що за контрактом підрядна компанія Control Process мала завершити загальні будівельні роботи до 30 червня, завершити монтаж обладнання до 30 серпня та завершити пуско-налагоджувальні роботи до 1 листопада. Наразі всі ці терміни протерміновані.

Нагадаємо, підрядник уже не вперше протерміновує терміни здачі об’єкта. На початку вересня 2024 року ЛКП «Зелене місто» звинуватило підрядника – польську компанію Control Process S. A. у невиконанні суттєвої умови контракту. Компанія не змогла надати безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро. ZAXID.NET з’ясував, що компанії Control Process S.A. і раніше виникали серйозні проблеми під час реалізації проєктів на території Польщі. Детальніше про ці інциденти у матеріалі ZAXID.NET.

У вересні Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на виконання робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. До суду з відповідним позовом звернувся депутат Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» Олексій Різник, який стверджує, що дозвіл на будівництво заводу виданий незаконно. У листопаді той же окружний суд дію свого рішення скасував, а роботи відновили.