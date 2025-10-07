Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих нема

На недобудованому сміттєпереробному заводі у Львові під час монтажу обладнання виникла пожежа. Загорання оперативно ліквідували, постраждалих нема. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Зазначається, що пожежа в приміщенні сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій виникла у вівторок, 7 жовтня, під час проведення монтажних робіт обладнання на висоті, які виконувала польська компанія-підрядник Control Process S.A.

«Адміністрація заводу оперативно викликала пожежно-рятувальні служби, і станом на 13:25 год загоряння вдалося повністю загасити. Ніхто з працівників не постраждав», – повідомили в ЛКП «Зелене місто».

Причини та обставини події загорання, а також розмір можливих збитків з’ясовують.

Нагадаємо, що підрядник протермінував усі строки здачі збудованого заводу в експлуатацію через конфлікт із міською. радою. Більше про те, чому будівництво сміттєпереробного заводу у Львові затягується, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Виконання контракту штучно зривається».