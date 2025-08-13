13 серпня компанія Control Process S. A. зібрала у Львові пресконференцію

ЛКП «Зелене місто» відреагувало на звинувачення польської компанії-підрядника будівництва сміттєпереробного заводу Control Process S. A., яка у середу, 13 серпня, організувала пресконференцію. Представники ЛМР закликали підприємців розблокувати будівництво та допустити на територію субпідрядника, що має прокласти мережі. Попри це, підрядник публічно пообіцяв завершити будівництво до кінця року.

Під час прессконференції представники Control Process S. A. заявляли про низку порушень зі сторони ЛКП «Зелене місто», які затягують процес будівництва сміттєпереробного заводу. Зокрема, міська рада мала підвести електромережі до будмайданчика.

Однак за словами директора ЛКП «Зелене місто» Олександра Єгорова, це підрядник блокує доступ до обʼєкта, аби прокласти там мережі.

«Все що ви зараз чуєте від підрядника – це уникнення відповідальності за зрив термінів. Ми вимагаємо розблокувати процес будівництва електромереж до заводу. Ми давно вже б побудували електромережі до заводу, але ми не можемо діяти всупереч законодавству. Підрядник відмовився вносити обов’язкові зміни на порталі ЄДССБ щодо нової відповідальної особи та коригування проєкту. Ми запрошуємо підрядника повернутися в правове поле і завершити роботи, які передбачені контрактом. Попри будь-які складнощі, ми збудуємо сміттєпереробний завод у Львові», – сказав Олександр Єгоров.

Для виконання робіт із зовнішнього електропостачання заводу ЛКП «Зелене місто» отримало окреме фінансування та провело тендер на визначення субпідрядника. При цьому, відповідно до угоди, до 4 жовтня компанія Control Process S. A. має завершити всі роботи та встановити обладнання.

«Ми просимо Підрядника не зривати будівництво сміттєпереробного заводу. Зараз ми бачимо повний саботаж та маніпуляції. Польський підрядник порушує українське законодавство, вимагає оплату робіт без підтверджувальних документів та виконавчої документації, що прямо суперечить нормам законодавства. Ми не дозволимо витрачати гроші міста на необґрунтовані запити підрядника. Тільки Контракт і тільки все згідно з законодавством», – сказав під час прессконференції перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, більше про те, чому будівництво сміттєпереробного заводу у Львові затягується, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Виконання контракту штучно зривається».