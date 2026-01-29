Польський підрядник Control Process, який затримує завершення будівництва, пояснює це повітряними тривогами та водночас залучає до процесу Національну спілку архітекторів України. У середу, 28 січня на місці будівництва заводу, на вул. Пластовій, 13, відбулася нарада як Львівської міськради, так і польського підрядника.

Як пояснює підрядник Control Process, виконувати роботи вони нібито не могли через повітряні тривоги.

«Місяць тому підрядник надіслав документ, у якому зазначив, що не змогли виконувати роботи через 150 днів повітряних тривог. Ми офіційно звернулися до надзвичайників і отримали інформацію, що за цей період у робочий час сумарно було лише два дні повітряних тривог. Окрім того, на об’єкті є укриття, яким підрядник жодного разу не скористався», – розповів керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

Однією з важливих проблем є те, що ЛКП досі не може отримати від підрядника всю документацію.

«У грудні 2024 року ми підписали додаткову угоду, в якій домовилися про реалізацію проєкту в три черги. Абсурд у тому, що нам не підписали необхідних документів та не передали примірників проєктно-кошторисної документацій відповідно до контракту. Фактично вони заблокували нам нашу частину робіт, адже без цих документів ми не можемо розпочати будівництво електромереж», – додав Олександр Єгоров.

Водночас польська сторона, яка на об’єкті буває вкрай рідко, переконує, що завод майже збудований.

«Видно, що не все завершено, але близько 90% робіт виконано. Технологічна лінія майже готова», – сказав представник підрядної організації Марек Хроль.

Насправді ж до готового об'єкту ще далеко, заявляють у Львівській міськраді.

«Сьогодні ми провели повну перевірку стану будівництва заводу, і очевидно, що він не готовий. Не може йтися про введення в експлуатацію, коли ми на власні очі бачимо, що об’єкт фактично не завершений: немає всіх брам, з даху тече вода, відсутні елементи інфраструктури. Такий завод точно не можна назвати „майже готовим“», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Щоб, за словами підрядника, усунути недоліки, компанія Control Process запросила на об’єкт представників Національної спілки архітекторів України. Нібито вони мали допомогти польській стороні швидше завершити будівництво. Але як саме архітектори повинні помогти завершити об’єкт – невідомо.

Однак Львівська міськрада про це, як і про сторонніх людей на будівництві, дізналася випадково.

«Мене ніхто не інформував про візит. В мене сьогодн планова нарада з командою заводу, ми завершуємо аудит ситуації, яка є щодо будівництва заводу. Я прийшов і побачив велику делегацію», – сказав Андрій Москаленко.

Варто зауважити, що Ігор Гец прибув на завод як представник Національної спілки архітекторів України, однак раніше він, від власного імені, подав позов до Львівського окружного адміністративного суді проти виконоккому Львівської міськради та мера Андрія Садового. Ігор Гец вимагав скасувати рішення виконкому, яким було затверджено документацію на три черги проєкту сміттєпереробного заводу. Також звинувачував Андрія Садового у бездіяльності. Суд він програв, однак пояснити, яким чином саме допомагатиме у вирішенні ситуації, не зміг, бо не знає стану справ на будівництві.

«Які зараз є проблеми з будівництвом заводу, мені складно відповісти. Я почав займатися цим заводом як фізична особа, а не як представник Національної спілки. Згодом поляки запросили вже Національну спілку. Я не хотів брати участь у делегації, але президент спілки Чижевський попросив мене долучитися. А сьогодні повідомив, що я буду єдиним представником спілки, разом з іншими колегами», – сказав представник Національної спілки архітекторів України Ігор Гец.

Водночас депутати Львівської міської ради, які входять до складу відповідної робочої групи, не задоволені роботою підрядника.

«Я регулярно приїжджаю на об’єкт і не бачу там активного будівництва. Працівників немає щоразу, коли ми приїжджаємо. Під час виїзду з головами фракцій ми зафіксували серйозні проблеми: тече стеля, частина стін промерзла, а всередині – дороге обладнання, яке перебуває під загрозою. Спроби поставити запитання підряднику супроводжувалися агресивною поведінкою сторонньої особи, яка перешкоджала спілкуванню. Це вже виглядає не як будівництво, а як свідоме затягування його завершення. Місто обмежене умовами контракту, а його розірвання означає багаторічні суди. Саме тому ми досі уникаємо радикальних кроків, бо хочемо, щоб цей вкрай важливий для Львова об’єкт був добудований», – наголосила голова комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради Наталія Шелестак.

Як уточнили у Львівській міськраді, на кінець 2025 року виконано 80% будівництва будівлі виробничого корпусу, але разом з тим підрядник не виконав ще жодних робіт на будівельному майданчику, які має виконати, а це: каналізація, парковки, дороги, благоустрій.

7 жовтня 2025 року на будівельному майданчику сталася пожежа, яка пошкодила обладнання, придбане за грантові кошти. Збитки складають чотири млн грн. ЛКП «Зелене місто» звернулось до суду про відкриття кримінального провадження через те, що субпідрядник порушив вимоги охорони праці і пожежної безпеки.