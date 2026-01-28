Позивач вимагав скасувати рішення виконкому, яким було затверджено документацію на три черги сміттєпереробного заводу

Львівський окружний адміністративний суд не виявив жодних порушень у рішеннях виконавчого комітету Львівської міської ради щодо затвердження проєктно-кошторисної документації для будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій, 13. Про це у середу, 28 січня, повідомив юридичний департамент Львівської міськради у своїх соцмережах.

Як йдеться в повідомленні, позов подав Ігор Гец – він вимагав скасувати рішення виконкому, яким було затверджено документацію на три черги проєкту механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів.

Як йдеться в матеріалах справи, також позивач звинувачував мера Андрія Садового у бездіяльності та заявляв про незаконну закупівлю ЛКП «Зелене місто» робіт першої черги заводу на близько 113 млн грн, що, на його думку, могло порушити умови гранту ЄБРР.

«Суд встановив, що виконавчий комітет діяв у межах закону, а вся проєктна документація була затверджена належним чином. Аргументи позивача щодо нібито незаконного поділу будівництва на черги підтвердження не знайшли», – йдеться в повідомленні.

У підсумку Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що позивач не довів незаконність дій міської ради та бездіяльності міського голови Львова і відмовив у задоволенні позову. Окрім того, суд дійшов висновку, що оскаржувані рішення не порушують прав позивача, оскільки він не є мешканцем Львова. На рішення суду ще можна подати апеляцію протягом 30 днів.

Зазначимо, Ігор Гец є головним спеціалістом Національної спілки архітекторів України. Також він представляє у судах інтереси спілки у судових справах щодо Порохової вежі у Львові, яка перебуває у власності ЛОР. Цією будівлею десятиліттями користувалася Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів України. Ігор Гец заявляє, що ЛОР у 2009 році протиправно перебрала Порохову вежу до своєї комунальної власності. Відповідно вважає всі договори оренди, укладені із ЛОР, нікчемними. Зазначимо, що Львівська міська рада на стороні архітекторів у конфлікті з ЛОР. Зокрема, заступник міського голови Львова Любомир Зубач після пікету архітекторів через виселення закликав керівництво облради відреагувати в конструктивний спосіб на ситуацію. Детальніше про конфлікт можна подивитися у новинах Львова від ZAXID.NET.

Додамо, що між міською радою та підрядником понад рік триває конфлікт, унаслідок якого будівництво сміттєпереробного заводу затримується. Більше про те, чому будівництво сміттєпереробного заводу у Львові затягується, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Виконання контракту штучно зривається».