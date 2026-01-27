Львівські архітектори пікетували апеляційний суд через виселення із порохової вежі
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 січня
У вівторок, 27 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Боротьба за Порохову вежу. Західний апеляційний господарський суд розглядає апеляцію у справі щодо оренди майна Львівської облради, де десятиліттями працювали архітектори.
- Зводитиме японська компнаія. У Львові буде перший в Україні будинок для онкопацієнтів.
- Результати збору «Народний гомін». Львівський муніципальний хор передав 25 автівок для ЗСУ.
- Вперше в Україні. Незламний Микола Шот, який втратив на війні чотири кінцівки, став на лижі.
