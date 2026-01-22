Мітингарі просять Львівську облраду залишити Порохову вежу в користуванні Спілки архітекторів

У четвер, 22 січня, львівські архітектори вийшли на пікет проти виселення Спілки архітекторів із Порохової вежі. Днями Львівська обласна рада надіслала листа про виселення архітекторів із порохівки, хоча справа досі перебуває в суді.

Судячи з опублікованого заступником міського голови Львова з містобудування Любомиром Зубачем відео, на протест зібрались кілька десятків людей. Вони прийшли з плакатами на кшталт «Влада краде в громади» та «Культура понад бізнес».

«Спілка архітекторів опікуються цією історичною пам’яткою десятки років. Тому вимоги Львівської облради про виселення і звільнення будівлі Порохової вежі – просто поза межею розуміння. Конфлікт, що змусив архітекторів у свято на сильному морозі вийти на пікет, – не робить честі Львівській обласній раді. Як обласний депутат закликаю керівництво облради відреагувати в конструктивний спосіб на ситуацію, а не методом надсилання листів про виселення. Бо це хіба ганьбить самих обласних чиновників», – повідомив Любомир Зубач.

Фото з соцмереж

Порохова вежа – одна з небагатьох збережених памʼяток фортифікаційного будівництва у Львові. Її збудували у 1522-1537 роках. Зараз вежа є комунальним майном Львівської облради. На початку 1990-х її передали у безоплатне та безстрокове користування Львівській обласній організації Національної спілки архітекторів України. У травні 2015 року спілка архітекторів відкрила у Пороховій вежі «клубний ресторан».

У 2017 році спілка передала приміщення першого поверху в суборенду під ресторан, а Господарський суд зобов’язав підприємців звільнити перший поверх Порохової вежі. Коли виконавча служба прийшла до будівлі, архітектори заявили про рейдерське захоплення. Упродовж 2020-2023 років Західний офіс Держаудитслужби провів знову виявив порушення у використанні приміщень Порохової вежі.

Через це прокуратура звернулась в суд, у якому просила розірвати договір оренди приміщень через порушення умов. Зараз цю справу розглядає Верховний Суд.