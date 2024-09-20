Львівська обласна спілка архітекторів орендує приміщення Порохової вежі з 1990-х

Львівська обласна спілка архітекторів НСАУ звинуватила Львівську обласну раду в рейдерському захопленні Порохової вежі. Попри рішення суду, ЛОР вимагає в спілки звільнити приміщення через порушення договору оренди. Тож спілка звернулася з відкрим листом до генерального прокурора Андрія Костіна, голови Львівської ОВА Максима Козицького та в. о. голови Львівської облради Юрія Холода з проханням відреагувати на інцидент.

У 2022 році управління майном спільної власності ЛОР переуклало з обласною спілкою архітекторів договір оренди приміщень у Пороховій вежі, що на вул. Підвальній, 4. Упродовж 2020-2023 років Західний офіс Держаудитслужби провів ревізію фінансово-господарської діяльності управління і виявив порушення у використанні приміщень Порохової вежі – у будівлі облаштували кафе. Держаудитслужба зазначила, що передавати комунальне майно під кафе можна було лише через аукціон.

Через це прокуратура звернулась в суд, у якому просила розірвати договір оренди приміщень через порушення умов. Крім цього, спілка не мала погоджень на передачу приміщення в суборенду під кафе від Мінкульту, оскільки будинок є памʼяткою аріхтектури. Представники спілки в суді зауважили, що це Львівська ОВА мала б звернутися за погодженням оренди цих приміщень у Мінкульт, тому в порушенні умов договору заперечили.

Господарський суд вирішив, що це управління майном порушило закон під час укладання договору оренди й не знайшов доказів, які б дозволяли розірвати договір оренди приміщень. Тому 4 вересня суд у задоволенні позову відмовив і залишив орендовані приміщення спілці.

Попри це, 17 вересня управління майном спільної власності Львівської облради надіслало архітекторам листа з вимогою негайно звільнити приміщення Порохової вежі, посилаючись на порушення умов договору. Щодо спірного майна триває розгляд справ у кількох судах.

«За цих обставин, лист ЛОР є свідченням упередженого ставлення до діяльності професійної громадської організації, та є грубим порушенням чинного законодавства. Зухвале ставлення місцевих чиновників до діючих законів української держави, є не тільки зловживанням службовим становищем та неправомірним тиском на громадську організацію, а й відкритим свідченням неповаги до судових інституцій та їх рішень», – ідеться у листі ЛОСА.

Члени спілки також додали, що роками ремонтували приміщення Порохової вежі, а у 2023 році уклали відповідний охоронний договір й тепер відповідальні за збереження памʼятки архітектури національного значення. Відкритий лист до прокурора й голів ЛОВА і ЛОР із проханням відреагувати на вимогу управління майном спільної власності звільнити приміщення підписаний головою правління ЛОО НСАУ Миколою Шереметою.

Нагадаємо, що у 2017 році вже був аналогічний інцидент – спілка передала приміщення першого поверху в суборенду під ресторан, а Господарський суд задовольнив позов управління майном спільної власності і зобов'язав підприємців звільнити перший поверх Порохової вежі. Коли виконавча служба прийшла до будівлі, архітектори заявили про рейдерське захоплення.

Зазначимо, що Порохова вежа – одна з небагатьох збережених памʼяток фортифікаційного будівництва у Львові. Її збудували у 1522-1537 роках. Зараз вежа є комунальним майном Львівської облради. На початку 1990-х її передали у безоплатне та безстрокове користування Львівській обласній організації Національної спілки архітекторів України. У травні 2015 року спілка архітекторів відкрила у Пороховій вежі «клубний ресторан».