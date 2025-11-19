Порохова вежа перебуває в користуванні Львівської обласної організації НСАУ ще від початку 90-х років

Верховний Суд задовольнив скарги прокурорів в інтересах Львівської облради і скасував ухвалу Західного апеляційного господарського суду про призупинення виселення Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України з будівлі Порохової вежі у центрі Львова.

Як повідомлялося, 26 червня 2025 року Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокурорів про визнання недійсним договору оренди будівлі Порохової вежі на вул. Підвальній, 4, укладеного у 2022 році між управлінням майном ЛОР та Львівською обласною організацією Національної спілки архітекторів України, та зобов’язав спілку повернути орендоване майно.

Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів України та Національна спілка архітекторів України оскаржили це рішення в апеляції.

Західний апеляційний господарський суд 9 вересня 2025 року задовольнив клопотання представника спілки архітекторів та зупинив провадження у згаданій справі. Рішення мотивували тим, спілка архітекторів подала інший позов, де вимагає скасувати державну реєстрацію прав на будівлю Порохової вежі за Львівською облрадою, тому потрібно дочекатися рішення. Остання справа розглядається у Господарському суді Києва.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокуратури, скасував згадане рішення Західного апеляційного господарського суду про призупинення виселення спілки архітекторів Порохової вежі та передав справу для продовження розгляду.

Нагадаємо, пам’ятка архітектури «Порохова вежа» була в користуванні спілки архітекторів від початку 90-х років.

У вересні 2024 року Львівська обласна організація НСАУ звинуватила Львівську обласну раду в рейдерському захопленні Порохової вежі. ЛОР вимагала в спілки звільнити приміщення через порушення договору оренди.

Упродовж 2020-2023 років Західний офіс Держаудитслужби провів ревізію фінансово-господарської діяльності управління майном ЛОР і виявив порушення у використанні приміщень Порохової вежі – у будівлі облаштували кафе. Держаудитслужба зазначила, що передавати комунальне майно під кафе можна було лише через аукціон.

Через це прокуратура звернулась в суд, у якому просила розірвати договір оренди приміщень через порушення умов. Крім цього, спілка не мала погоджень на передачу приміщення в суборенду під кафе від Мінкульту, оскільки будинок є памʼяткою аріхтектури.

У 2017 році вже був аналогічний інцидент – спілка передала приміщення першого поверху в суборенду під ресторан, а Господарський суд задовольнив позов управління майном спільної власності і зобов'язав підприємців звільнити перший поверх Порохової вежі. Коли виконавча служба прийшла до будівлі, архітектори заявили про рейдерське захоплення.