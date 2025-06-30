Порохова вежа була в користуванні Львівської обласної організації НСАУ ще від початку 90-х років

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Галицької окружної прокуратури міста Львова про визнання недійсним договору оренди Львівською обласною організацією Національної спілки архітекторів України будівлі Порохової вежі у центрі Львова та повернув її у власність обласної ради. Про завершення справи у суді повідомила обласна прокуратура. Пам’ятка архітектури була в користуванні спілки архітекторів від початку 90-х років.

Як повідомили у понеділок, 30 червня, у прокуратурі Львівщини, договір оренди Порохової вежі, яка є пам’яткою архітектури національного значення, уклали з численними порушеннями законодавства, що ставило під загрозу її збереження.

«Зокрема, не була визначена ринкова вартість об'єкта, що унеможливлює адекватне визначення суми страхового відшкодування у разі пошкодження. Окрім цього, не був укладений договір про охорону об’єкта культурної спадщини, який є обов’язковим для таких об'єктів, а сам договір оренди не містив умов, що забезпечували б належне збереження пам'ятки. Також договір було укладено без попередньої згоди Міністерства культури, що є обов’язковою вимогою для оренди пам’яток національного значення», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Прокурори подали позов про визнання недійсним договору оренди, укладеного між управлінням майном спільної власності ЛОР та Львівською обласною організацією НСАУ та повернення пам’ятки обласній раді, який задовольнив суд. Рішення ухвалене 26 червня і наразі не оприлюднене в судовому реєстрі. Воно ще може бути оскаржене.

Зі свого боку Львівська обласна організація НСАУ заявила, що подаватиме апеляцію на згадане рішення Господарського суду Львівської області.

«Львівська спілка архітекторів, на жаль, програла суд першої інстанції у Господарському суді Львівської області. Суддя Т. Рим до Дня Конституції виніс рішення не на користь cпілки – з метою виселення архітекторів з Будинку архітектора (Порохової вежі). Але це ще не кінець. Поразку архітектори приймають з гідністю. Готують апеляцію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Львівська обласна організація НСАУ звинуватила Львівську обласну раду в рейдерському захопленні Порохової вежі. ЛОР вимагала в спілки звільнити приміщення через порушення договору оренди.

Упродовж 2020-2023 років Західний офіс Держаудитслужби провів ревізію фінансово-господарської діяльності управління майном ЛОР і виявив порушення у використанні приміщень Порохової вежі – у будівлі облаштували кафе. Держаудитслужба зазначила, що передавати комунальне майно під кафе можна було лише через аукціон.

Через це прокуратура звернулась в суд, у якому просила розірвати договір оренди приміщень через порушення умов. Крім цього, спілка не мала погоджень на передачу приміщення в суборенду під кафе від Мінкульту, оскільки будинок є памʼяткою аріхтектури.

У 2017 році вже був аналогічний інцидент – спілка передала приміщення першого поверху в суборенду під ресторан, а Господарський суд задовольнив позов управління майном спільної власності і зобов'язав підприємців звільнити перший поверх Порохової вежі. Коли виконавча служба прийшла до будівлі, архітектори заявили про рейдерське захоплення.