Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові мали завершити ще у жовтні

ЛКП «Зелене місто» уклало угоду з британською юридичною фірмою Mayer Brown International LLc про послуги з адвокатської діяльності на 20 тис. євро (981 тис. грн за актуальним курсом НБУ). Юристи мають працювати над справою щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. На відповідний тендер звернули увагу «Наші гроші».

Як інформував ZAXID.NET, поліція розслідує два кримінальні провадження – щодо переплати під час розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво заводу та про розтрату грошей підрядником та наразі не встановленими службовцями ЛМР. Міська рада звинувачує підрядника – польську компанію Control Process S.A. – у затягуванні будівництва заводу. Конфлікт між міською радою та підрядником триває понад рік. Через це міська рада зверталася до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Детальніше про те, чому будівництво сміттєпереробного заводу у Львові затягується, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Виконання контракту штучно зривається».

Згідно з умовами тендеру, британські юристи мають розглянути надані замовником документи щодо спірних питань між сторонами контракту. Йдеться про релевантний контракт і листування. Крім цього, вони розроблять стратегію вирішення спірних питань з метою захисту прав замовника за цим контрактом і відстоювання його інтересів та складуть меморандум щодо стратегії вирішення спорів.

Mayer Brown – це міжнародна юридична фірма з головним офісом у США. Британська Mayer Brown International LLc є її лондонським підрозділом, який працює уже 130 років. Закупівлю провели без торгів, це дозволено законом для закупівель послуг з адвокатської діяльності. В обґрунтуванні вказано, що за результатами моніторингу ринку адвокатських послуг доцільним є залучення Mayer Brown, яка представляє інтереси урядів, корпорацій та фінансових установ у складних практиках і спорах. Вони мають глобальну присутність – 21 офіс у США, Європі, Азії та на Близькому Сході.

Нагадаємо, в жовтні на території заводу виникла пожежа, внаслідок якої згоріло обладнання на 4 млн грн.