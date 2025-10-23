Пожежа на недобудованому сміттєпереробному заводі виникла 7 жовтня

Під час пожежі на сміттєпереробному заводі у Львові згоріло обладнання загальною вартістю 4 млн грн. Про це під час сесії Львівської міської ради в четвер, 23 жовтня, повідомив керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

За його словами, місто звернулося до ДСНС і поліції за правовою класифікацією цього інциденту. Яке саме обладнання згоріло – не розголошують. Крім цього, він наголосив, що поліція розслідує два кримінальні провадження – щодо переплати під час розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво заводу та про розтрату грошей підрядником. Днями підрядник звернувся до міськради з мировою, за якою пропонує виконати додаткові роботи в межах чинного контракту. Попри це він не усуває порушення, виявлені раніше, та прострочив терміни здачі об’єкта.

Нагадаємо, пожежа в приміщенні сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій виникла 7 жовтня під час проведення монтажних робіт обладнання на висоті, які виконувала польська компанія-підрядник Control Process S.A. Ніхто з працівників не постраждав.

Зазначимо, що між міською радою та підрядником понад рік триває конфлікт, унаслідок якого будівництво сміттєпереробного заводу затримується. Через це міська рада зверталася до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Більше про те, чому будівництво сміттєпереробного заводу у Львові затягується, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Виконання контракту штучно зривається».