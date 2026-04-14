Заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький вважає розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові «недружнім кроком», який «негативно впливає на польсько-українські відносини. Місто розірвало контракт із Control Process S.A. через тривале невиконанням підрядником своїх зобов’язань. Завод, який мав запрацювати у жовтні 2025 року, досі незавершений і перебуває на стадії будівництва.

«Це вкрай негативний крок з боку влади Львова. Ми втручаємося на дуже високому рівні у контактах з владою України. Чекаємо на зміну рішення. Пан мер Садовий, безсумнівно, повинен переглянути це рішення. Ми однозначно на боці польської компанії», – сказав в інтерв’ю TVP Info заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький, коментуючи розірвання угод з польською компанією.

На думку політика, ця ситуація «негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини». Він назвав рішення мера Львова «свавільним» і «абсолютно незрозумілим». На запитання ведучого про те, чи має намір польський уряд втрутитися у цю справу, він відповів, що втручання вже були, оскільки «справа триває вже кілька тижнів».

Чому Львів розірвав контракт із Control Process S.A.?

Як інформував ZAXID.NET, 23 березня, Львівське комунальне підприємство «Зелене місто» надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові. Таке рішення зумовлене тривалим невиконанням підрядником своїх зобов’язань за контрактом. Керівництво «Зеленого міста» наголошує, що впродовж 2025 року підрядник отримував офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту та вимоги їх усунути. Зокрема йдеться про те, що підрядник не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику – ЛКП «Зелене місто»; не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P); відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом; відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що дії колишнього польського підрядника мають всі ознаки політичного тиску.

Репортаж про те, чому сміттєпереробний завод у Львові досі не запрацював та хто за це відповідальний дивіться тут.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало у вересні 2021 року на вулиці Пластовій. Загальна вартість проєкту за контрактом із польською компанією Control Process S.A. становить близько 35 млн євро. Фінансування здійснюється за участі Європейського банку реконструкції та розвитку, грантових коштів міжнародних донорів, зокрема Е5P, а також співфінансування з бюджету Львівської міської ради. У 2025–2026 роках проєкт опинився в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт і зрив термінів.