Лісівники допустили масштабну вирубку в заповідній зоні

Державне підприємство «Ліси України» має відшкодувати понад 83 млн грн збитків, завданих незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку «Гуцульщина». Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Закарпатської області, повністю задовольнивши позов Івано-Франківської обласної прокуратури. Про це 15 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Незаконні рубки виявили восени 2024 року під час перевірки Космацького лісництва. Правоохоронці зафіксували близько 20 ділянок, де без дозволів було зрубано 738 дерев, переважно буків, ялин і ялиць. За даними прокуратури, порушники намагалися приховати сліди вирубки, засипаючи пні ґрунтом та маскуючи їх листям і гіллям.

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Як зазначають у прокуратурі, лісництво перебувало у користуванні підприємств, правонаступником яких нині є філія «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Суд погодився з аргументами прокурорів про те, що постійний лісокористувач не забезпечив належний захист і контроль за збереженням лісового фонду, що сприяло масштабним незаконним рубкам на території природоохоронного обʼєкта.

Кошти, стягнуті за рішенням суду, мають надійти до державного, обласного та місцевих бюджетів.