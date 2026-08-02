Наразі Дмитро Карчук перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі

На польському кордоні затримали директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого німецькі правоохоронці звинувачують у нібито крадіжці партії електровелосипедів. Насправді ж у час вчинення злочину він перебував в Україні і відновлювався після операції. Наразі Дмитро Карчук перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі, а українські дипломати очікують дозволу на консульський доступ до нього.

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Як повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук, Дмитра Карчука затримали 28 липня під час перетину польського кордону у пункті пропуску «Будомєж». Підставою став європейський ордер на арешт, виданий Німеччиною.

«Німецькі правоохоронні органи підозрюють Дмитра – керівника топової бізнес-спільноти в Україні – у причетності до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року», – написав Сергій Гайдачук.

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За версією німецького слідства, у вересні 2024 року Карчук нібито використав підроблені транспортні документи, щоб отримати зі складу в Німеччині партію зі 171 електровелосипеда. За даними правоохоронців, вантаж не був доставлений до місця призначення, а сума завданих збитків становить майже 127 тис. євро.

«Для всіх, хто знає Дмитра, ця ситуація виглядає абсурдною і дикою. Наразі над справою працює команда юристів Arzinger спільно з польськими та німецькими колегами. Позиція захисту є однозначною: Дмитро не має жодного стосунку до цих подій», – зазначив Сергій Гайдачук.

Насправді ж, у період, коли сталося викрадення, Дмитро Карчук перебував в Україні. Серед доказів – інформація про перетин державного кордону, дані мобільного оператора, документи про оплати та доставки, а також свідчення людей, які зустрічалися з ним у цей час, підкріплені переписками, фото і відео. Крім того, саме тоді Дмитро Карчук проходив реабілітацію після операції на коліні, пересувався на милицях, і все це задокументовано.

«Особливо дивно, що Дмитра підозрюють у тому, що він особисто керував вантажівкою, хоча в нього навіть немає прав відповідної категорії», – написав Сергій Гайдачук.

Колеги та юристи Дмитра Карчука припускають, що його персональні дані могли незаконно використати шахраї, оскільки подібні схеми із підробленими транспортними документами є поширеними у сфері міжнародних вантажних перевезень.

«Зловмисники можуть використати чужі персональні дані, видати себе за іншу людину, забрати вантаж і згодом продати товар за готівку. Фактично у людини можуть викрасти особистість, використати її дані для вчинення кримінального правопорушення, а вона навіть не знатиме про це, доки одного дня її не затримають на кордоні. Наразі невідомо, хто насправді заволодів вантажем і як персональні дані Дмитра потрапили до матеріалів справи», – зазначив Сергій Гайдачук.

Він зазначив, що польський суд наразі не розглядає питання винуватості Дмитра Карчука. На цьому етапі суд має вирішити лише питання виконання європейського ордера на арешт та можливої передачі затриманого Німеччині. До ухвалення рішення суд обрав Дмитру Карчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб. Тож він перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі. Адвокати оскаржують це рішення та клопочуть про звільнення під заставу.

«Ми готуємо рекомендаційні листи від людей, які багато років знають Дмитра, працювали з ним і можуть підтвердити його порядність, репутацію та відповідальність. Також залучаємо людей, які живуть у Польщі й готові взяти його на поруки. Я постійно на зв’язку з українським консулом. Також звертаємося до Міністерства закордонних справ України з проханням приділити цій справі особливу увагу, долучитися до контролю за дотриманням прав Дмитра та забезпечити максимальний консульський супровід», – написав Сергій Гайдачук.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили «Європейській правді», що Генеральне консульство України в Любліні після отримання інформації про затримання звернулося до польських компетентних органів із проханням надати консулам доступ до Дмитра Карчука.

«Запит опрацьовується. Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів», – повідомили в МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що справа перебуває на контролі їхньої установи. Тим часом близькі Дмитра Карчука наголошують на важливості того, щоб усі обставини справи були уважно перевірені, права дотримані, а рішення ухвалювалися на підставі фактів.