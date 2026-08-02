Тисячі мігрантів прорвалися до Сеути наприкінці липня

Під час масового прориву мігрантів з Марокко до іспанського анклаву Сеута 30 липня загинули щонайменше 72 людини. Про це повідомило 2 серпня агентство Reuters із посиланням на офіційних осіб.

У неділю, 2 серпня, вздовж узбережжя Сеути знайшли тіла ще пʼятьох людей. За даними голови анклаву Хуана Хесуса Віваса, до міського моргу загалом надійшли 88 тіл. Він зазначив, що серед них були ті, хто загинув під час попередніх спроб дістатися до міста.

За даними агентства, деякі мігранти потонули, намагаючись дістатися до Сеути на надувних човнах. Інші загинули під час тисняви біля прикордонного паркану.

Місцеві служби також надали медичну допомогу понад 1000 постраждалих під час прориву.

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Нагадаємо, наприкінці липня мігранти з Марокко здійснили масовий прорив до Сеути. Люди перебиралися до анклаву на надувних колах та човнах, оминаючи сухопутний кордон. Понад 50 тис. мігрантів заполонили місто з населенням близько 83 тис. людей.

Однією з можливих причин різкого збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити до Сеути, міжнародні ЗМІ називають зміни в міграційній політиці Іспанії. Раніше іспанський уряд розпочав програму, що передбачає легалізацію близько 500 тис. людей, які перебувають у країні без офіційного статусу.

Зазначимо, після прориву кордону понад 48 з 50 тис. мігрантів повернулися до Марокко.