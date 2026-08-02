Рекламна компанія вже визнала помилку і демонтує конструкцію

На вул. Стрийській у Львові посеред велодоріжки самовільно встановили рекламну конструкцію. Рекламна компанія вже визнала помилку і демонтує конструкцію, а також відновить велодоріжку. Про це у неділю, 2 липня, повідомили у Львівській міськраді.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, це сталося після того, як на час ремонтних робіт потрібно було прибрати рекламний щит. Натомість підрядник рекламної компанії просто перемістив його на кілька метрів, встановивши посеред велосипедної доріжки.

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«Встановлення тут цього металобрухту – несанкціонована дія. Це повне самодурство, яке створює надзвичайно небезпечну ситуацію для містян. Тут є інтенсивний велосипедний рух, цією велодоріжкою також обходять будівельний майданчик батьки з дитячими візочками. Такого просто не мало бути», — наголосив Антон Коломєйцев.

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Рекламна компанія вже визнала помилку і з понеділка за власний рахунок демонтує конструкцію та відновить велодоріжку.

«Рекламна компанія визнає, що припустилася помилки. З понеділка вона власним коштом демонтує конструкцію та відновить велодоріжку. Вважаю, що таким великим рекламним площинам тут узагалі не місце. Львів послідовно впроваджує політику зі зменшення кількості та розмірів рекламних конструкцій, і встановлення нових великогабаритних щитів не відповідає цьому підходу», — зазначив Антон Коломєйцев.

Антон Коломєйцев також повідомив, що ремонт на вул. Стрийській передбачає комплексне покращення організації руху. Зокрема, там облаштують додаткові смуги для лівих і правих поворотів до торговельного центру, окрему смугу для громадського транспорту та продовжать розвиток велосипедної інфраструктури.

«Сьогодні перехрестя вулиць Стрийської та Рубчака є одним із найскладніших для руху. Після реалізації проєкту громадський транспорт зможе рухатися швидше, а велосипедна інфраструктура стане безпечнішою. Добре, що забудовники долучаються до реалізації цих покращень позабюджетним коштом», — підсумував головний архітектор Львова.

Нагадаємо, ремонт вул. Стрийської на ділянці від вул. Наукової – просп. Святого Івана Павла ІІ до межі Львова виконували поетапно. Спочатку оновили парну сторону (виїзд із міста, Франківський район), а з 10 червня розпочали роботи на протилежній стороні (Сихівський район) – у напрямку в'їзду у Львів. Також в процесі ремонту на магістралі облаштували смуги для громадського транспорту. Тепер кожен напрям має три смуги для загального потоку автівок та окрему виділену смугу для автобусів і тролейбусів.