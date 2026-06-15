Загалом 77% опитаних виступають за усунення російської мови з офіційного спілкування

65% українців вважають, що російську мову слід усунути з офіційного спілкування на території країни. Водночас лише 5% опитаних підтримують ідею надання російській статусу другої державної мови в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 7 травня – 3 червня 2026 року.

Ще 22% респондентів допускають можливість офіційного статусу російської мови в окремих регіонах, де цього хоче більшість населення. Водночас серед них 12% не хотіли б, щоб російська мова мала статус офіційної в їхньому регіоні. Підтримують цю ідею 8%, ще 2% не змогли визначитися з відповіддю.

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Загалом 77% опитаних виступають за усунення російської мови з офіційної сфери по всій країні або щонайменше у своєму регіоні. Натомість 13% хочуть, щоб російська мова була офіційною в їхньому регіоні або взагалі державною на всій території України.

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Опитування КМІСу

За даними КМІС, за час повномасштабного вторгнення зросла кількість тих, хто вважає, що в Україні є утиски російськомовних: з 5% у 2022 році до 17% у 2026 році. При цьому абсолютна більшість – 78% – продовжує стверджувати, що жодних проблем із використанням російської мови немає.

«Ми не запитували про особистий об’єктивний досвід утисків чи переслідувань. Ми запитували респондентів про їх суб’єктивне сприйняття ситуації, що, звісно, може базуватися і на особистому реальному досвіді», – уточнили в інституті.

Серед тих, хто говорить про утиски й переслідування, 55% підтримують усунення російської мови з офіційного спілкування, тоді як 30% виступають за надання їй офіційного статусу – у регіоні або на рівні держави.

У регіональному вимірі на сході 39% респондентів заявляють про утиски, тоді як 56% не бачать таких проблем. На півдні 81% не погоджуються з тезою про утиски російської мови, а в Нижньому Подніпров’ї (територіально – переважно степова зона в межах сучасних Дніпропетровської та Запорізької областей) – 77%.