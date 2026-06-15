У ніч на понеділок, 15 червня, російські окупанти масовано атакували Київ. Внаслідок удару постраждали Успенський собор Києво-Печерської лаври, кіностудія імені Олександра Довженка, є загиблі та десятки поранених. На масовану атаку росіян відреагувала низка світових політиків. ZAXID.NET зібрав їхні заяви.

Європейський Союз

Представниця закордонних справ Євросоюзу Кая Каллас назвала удари Росії по історичних пам’ятках воєнним злочином та анонсувала нові санкції проти російського військового комплексу.



«Ми запроваджуємо додаткові санкції, спрямовані на військово-промисловий комплекс Росії та її тіньовий флот. Кожна така міра ще більше обмежує можливості Росії для маневру», – сказала Каллас.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також прокоментувала нічну атаку та повідомила, що європейські країни обговорять кроки для посилення тиску на Росію під час зустрічі лідерів країн G7.

«Європа прагне миру. Ніхто не прагне його сильніше за український народ. Росія, з іншого боку, знову продемонструвала свою єдину зацікавленість у насильстві та руйнуванні», – підсумувала політикиня.

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Велика Британія

Голова МЗС Великої Британії Іветт Купер назвала атаку на лавру «огидним вчинком Путіна». Вона наголосила, що країна підтримає заклик України щодо дій з боку ЮНЕСКО та продовжить роботу з посилення тиску на Росію.

«Минулої ночі удари Росії по одній із найсвятіших святинь Києва, монастирю Першої Лаври, є огидним актом з боку Путіна: навмисним актом святотатства в його дедалі відчайдушнішому наступі на Україну», – наголосила вона.

Франція

Французький президент Емманюель Макрон засудив нічну атаку на Києво-Печерську лавру та заявив, що Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону пам’яток.

«Цей напад лише посилює нашу рішучість зробити все можливе разом із нашими союзниками та партнерами, щоб працювати над припиненням вогню, яке Росія вперто продовжує відмовляти, а потім - над миром. Ми докладемо зусиль для цього на саміті G7 в Евіані», – наголосив Макрон.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барр наголосив, що росіяни продемонстрували всю жорстокість, коли атакували Успенський собор Києво-Печерської лаври. Він акцентував на необхідності подальшого тиску на Росію та заявив, що атака на об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО є неприпустимим.

«Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені», – сказав міністр.

Німеччина

Очільник німецького МЗС Йоганн Вадефуль зазначив, що його країна продовжить підтримувати Україну та посилювати санкції проти Росії.

«Ми знову побачили підлі атаки з російського боку – зокрема цієї ночі проти європейських культурних цінностей неоціненного значення. Це показує, що з російського боку досі немає справжньої готовності до переговорів», – сказав Вадефуль.

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Польща

На російську атаку відреагував міністр закордонних справ Радослав Сікорський, який звернув увагу, що Києво-Печерська Лавра є старішою за Москву.

«Можливо, Путін вдарив по Києво-Печерській Лаврі, тому що цей православний монастир у Києві вже був відомим, тоді як Москва ще була лісом. Я сподіваюся, що ця обурлива атака позбавить християн по всьому світу абсурдної думки, ніби старий полковник КДБ є захисником віри», – написав він.

Президент країни Кароль Навроцький на російську атаку по Києву на момент публікації не відреагував.

Країни Балтії

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що російська атака на Києво-Печерську лавру демонструє зневагу до людського життя, культурної спадщини та самої духовної традиції.

«Давно час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну», – наголосив Науседа.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав нічний обстріл ще одним аргументом для впровадження 21-го пакету санкцій ЄС. Будріс згадав, що наразі пакет санкцій недостатньо жорсткий. До санкцій досі не включені російські енергетичні гіганти «Росатом», «Роснєфть» і «Лукойл», а також відсутній контроль над «тіньовим флотом».

«Це одне з найсвятіших місць для християнського світу. Для Росії вже не існує жодних “червоних ліній”», – заявив він.

Президент Естонії Алар Каріс засудив російську агресію та наголосив, що Росія пошкодила одну з найважливіших духовних пам'яток Європи.

«Кожна жертва – це обірване життя; кожен пошкоджений пам'ятник – втрата для нашої спільної спадщини», – наголосив він.

Очільник естонського МЗС Маргус Тсахкна зазначив, що Росія представляє себе як охоронця християнської цивілізації, а натомість атакує «один із найсвятіших монастирів християнства».

«Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, вона натомість вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства», – зазначив міністр.

Також на обстріл Лаври відреагували у міністерстві закордонних справ Латвії. Очільниця МЗС Байба Браже поширила світлини пошкодженого храму та наголосила, що Росія “відкриває своє справжнє обличчя жорстокого варварства та відчайдушності перед безстрашною боротьбою України за свободу та визволення”.

Чехія

Президент Чехії Петр Павел висловив співчуття родинам загиблих внаслідок нічної атаки та наголосив на необхідності запровадженням додаткових санкцій проти Росії.

«Нічні атаки на низку культурних об’єктів, включно з Києво-Печерською лаврою, розкривають чистий відчай і варварство Росії, яка цілеспрямовано руйнує те, чим ніколи не може володіти», – написав президент.

Молдова

Президент Молдови Мая Санду засудила російську агресію та заявила, що «Кремль підтвердив, що для нього немає нічого святого». Вона вчергове зазначила, що тиск на Росію має зростати до повного зупинення війни.

«Справжня віра не бомбардує собори», – наголосила президента.

Угорщина

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Угорщина рішуче засуджує російську атаку на Київ.

«Лавра є одним із найсвятіших місць Східного православного християнства. Будь-які напади на цивільну інфраструктуру, особливо проти релігійних об’єктів, є неприйнятними», – наголосила вона.

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог назвав російську атаку безсенсовною та порівняв удар по лаврі з бомбардуванням в Другій світовій.

«Цей напад росіян на монастир у Києві сьогодні ввечері не має сенсу. Він має паралель із бомбардуванням лондонського собору Святого Павла німцями у 1940 році», – зазначив Келлог.

Канада

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив удар по Києву та Києво-Печерській лаврі, «священному місці України та східного християнства».

«Канада підтримує Україну. Їхня справа – свобода, демократія, суверенітет – є нашою справою», – написав прем'єр.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія завдала по Києву масованої атаки. Внаслідок російських ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 35 отримали поранення. Ударний дрон «Герань-2» влучив у Києво-Печерську лавру, яка є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, там зайнялася пожежа. Також постраждав Мистецький арсенал, а також Національна кіностудія імені Олександра Довженка.

Востаннє росіяни атакували Київ 2 червня – тоді загинуло шість людей, а ще 79 отримали поранення.